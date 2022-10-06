https://ria.ru/20221006/ugrozy-1821921060.html

В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ

В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ - РИА Новости, 06.10.2022

В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ

В Ярославле задержали рецидивиста, угрожавшего взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области - сам телефонный террорист пояснил, что хотел проверить... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:56

2022-10-06T11:56

2022-10-06T12:16

происшествия

ярославская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ярославль

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В Ярославле задержали рецидивиста, угрожавшего взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области - сам телефонный террорист пояснил, что хотел проверить эффективность работы ФСБ и остался ею доволен, сообщает пресс-служба регионального управления в четверг."Третьего октября около 15.30 на номер телефона дежурного УФСБ по Ярославской области поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что является террористом, угрожал совершить взрыв и нападение на здание управления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность звонившего была установлена. Подозреваемый задержан", - говорится в релизе.Оказалось, что он в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. Также мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.УФСБ также опубликовало видео признания задержанного: тот заверил, что признает вину и раскаивается.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время телефонному террористу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

https://ria.ru/20221002/student-1821037828.html

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ярославская область

ярославль

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Работой ФСБ остался доволен" – задержанный мужчина, который угрожал взорвать здание ФСБ "Работой ФСБ остался доволен" – задержанный мужчина, который угрожал взорвать здание ФСБ 2022-10-06T11:56 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославль, россия