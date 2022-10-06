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В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ
В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ - РИА Новости, 06.10.2022
В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ
В Ярославле задержали рецидивиста, угрожавшего взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области - сам телефонный террорист пояснил, что хотел проверить... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:56
2022-10-06T11:56
2022-10-06T12:16
происшествия
ярославская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ярославль
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В Ярославле задержали рецидивиста, угрожавшего взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области - сам телефонный террорист пояснил, что хотел проверить эффективность работы ФСБ и остался ею доволен, сообщает пресс-служба регионального управления в четверг."Третьего октября около 15.30 на номер телефона дежурного УФСБ по Ярославской области поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что является террористом, угрожал совершить взрыв и нападение на здание управления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность звонившего была установлена. Подозреваемый задержан", - говорится в релизе.Оказалось, что он в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. Также мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.УФСБ также опубликовало видео признания задержанного: тот заверил, что признает вину и раскаивается.Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время телефонному террористу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
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"Работой ФСБ остался доволен" – задержанный мужчина, который угрожал взорвать здание ФСБ
"Работой ФСБ остался доволен" – задержанный мужчина, который угрожал взорвать здание ФСБ
2022-10-06T11:56
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PT0M44S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ярославль, россия
Происшествия, Ярославская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ярославль, Россия
11:56 06.10.2022 (обновлено: 12:16 06.10.2022)
В Ярославле поймали рецидивиста, угрожавшего взорвать УФСБ
Рецидивист, угрожавший взорвать УФСБ, заявил, что хотел проверить работу ведомства
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 окт – РИА Новости. В Ярославле задержали рецидивиста, угрожавшего взорвать главное здание УФСБ по Ярославской области - сам телефонный террорист пояснил, что хотел проверить эффективность работы ФСБ и остался ею доволен, сообщает пресс-служба регионального управления в четверг.
"Третьего октября около 15.30 на номер телефона дежурного УФСБ по Ярославской области поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что является террористом, угрожал совершить взрыв и нападение на здание управления. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий личность звонившего была установлена. Подозреваемый задержан", - говорится в релизе.
Оказалось, что он в федеральном розыске за нарушение условий испытательного срока в рамках приговора за угрозу убийством в 2021 году. Также мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в частности, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
УФСБ также опубликовало видео признания задержанного: тот заверил, что признает вину и раскаивается.
"Я сообщил, что у меня есть граната и я готов ею воспользоваться. Потом я снова позвонил в дежурную службу и сообщил, что у меня есть с собой еще два автомата, я сижу в черном джипе, припаркованном у здания УФСБ по Ярославской области, и сказал: "Давайте выходите"… Хотел убедиться, что ФСБ реагирует на такие звонки, и смогут ли они меня быстрой найти… Работой ФСБ остался доволен, ребята справились четко и очень оперативно", - сказал задержанный.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ
(Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). В ближайшее время телефонному террористу будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.