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Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/udar-1822036883.html
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне
Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил представитель городских экстренных служб. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:35
2022-10-06T18:12
херсон
украинский демократический альянс за реформы (удар)
происшествия
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил представитель городских экстренных служб."Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках. Официальную информацию по пострадавшим даст Минздрав области", — сказал он журналистам.Ранее сообщалось об обстреле в районе Антоновского моста, пять ракет сбили. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
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Варвара Скокшина
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херсон, украинский демократический альянс за реформы (удар), происшествия
Херсон, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Происшествия, Специальная военная операция на Украине
17:35 06.10.2022 (обновлено: 18:12 06.10.2022)
 
Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне

Экстренные службы: украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЖенщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно
Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Женщина затягивает полиэтиленовой пленкой окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил представитель городских экстренных служб.
"Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках. Официальную информацию по пострадавшим даст Минздрав области", — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось об обстреле в районе Антоновского моста, пять ракет сбили. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.
Административно-бытовой корпус Донецкой фильтровальной станции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Здание предприятия "Вода Донбасса" в Донецке повреждено из-за обстрела ВСУ
Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
16:28Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Происшествия
 
 
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