https://ria.ru/20221006/udar-1822036883.html

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022

Украинские войска нанесли удар из HIMARS по жилому дому в Херсоне

Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил представитель городских экстренных служб. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:35

2022-10-06T17:35

2022-10-06T18:12

херсон

украинский демократический альянс за реформы (удар)

происшествия

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 6 окт — РИА Новости. Украинские войска выпустили ракеты HIMARS по жилому дому в Херсоне, сообщил представитель городских экстренных служб."Подтверждаем обстрел HIMARS жилого дома на Текстильщиках. Официальную информацию по пострадавшим даст Минздрав области", — сказал он журналистам.Ранее сообщалось об обстреле в районе Антоновского моста, пять ракет сбили. Вооруженные силы Украины регулярно наносят удары по городу и переправе, соединяющей берега реки Днепр.Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.На этой неделе заместитель помощника главы Пентагона Лаура Купер заявила, что США выделили Украине 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, еще 12 установок поставят американские союзники. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров неоднократно отмечал, что любые грузы с оружием станут законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20221006/donetsk-1822012651.html

херсон

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, украинский демократический альянс за реформы (удар), происшествия