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ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:04
2022-10-06T14:04
2022-10-06T14:21
херсон
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб."Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне", - сообщил представитель экстренных служб города.По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил он.
https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсон, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире
Херсон, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Специальная военная операция на Украине
14:04 06.10.2022 (обновлено: 14:21 06.10.2022)
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Экстренные службы: ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне