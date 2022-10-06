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ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/udar-1821967784.html
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне
Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:04
2022-10-06T14:21
херсон
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
в мире
специальная военная операция на украине
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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб."Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне", - сообщил представитель экстренных служб города.По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил он.
https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html
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херсон, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире
Херсон, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), В мире, Специальная военная операция на Украине
14:04 06.10.2022 (обновлено: 14:21 06.10.2022)
 
ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Экстренные службы: ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

© РИАНовостиПереправа у Антоновского моста в Херсоне
Переправа у Антоновского моста в Херсоне
© РИАНовости
Переправа у Антоновского моста в Херсоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб.
"Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне", - сообщил представитель экстренных служб города.
По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)В мире
 
 
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