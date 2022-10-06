https://ria.ru/20221006/udar-1821967784.html

ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне - РИА Новости, 06.10.2022

ВСУ нанесли ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:04

2022-10-06T14:04

2022-10-06T14:21

херсон

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

в мире

специальная военная операция на украине

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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска нанесли в четверг ракетный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, по предварительной информации, пострадавших нет, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб."Украинские боевики снова обстреляли Антоновский мост через реку Днепр в Херсоне", - сообщил представитель экстренных служб города.По предварительной информации, пострадавших нет, уточнил он.

https://ria.ru/20221006/makeevka-1821879408.html

херсон

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

херсон, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), в мире