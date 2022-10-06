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МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности - РИА Новости, 06.10.2022
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МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности - РИА Новости, 06.10.2022
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности
Москва рассматривает прошедшие в конце сентября учения США и Японии как угрозу своей безопасности, РФ по дипломатическим каналам выразила Токио в этой связи... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:21
2022-10-06T13:41
россия
сша
япония
мария захарова
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва рассматривает прошедшие в конце сентября учения США и Японии как угрозу своей безопасности, РФ по дипломатическим каналам выразила Токио в этой связи серьезную озабоченность, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Учения проходили в конце сентября в Японском море."Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в АТР в целом", - сказала Захарова на брифинге."В этой связи по линии МИД РФ посольству Японии выражена серьезная озабоченность. Призвали японскую сторону в дальнейшем ответственно подходить к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - отметила Захарова.
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россия, сша, япония, мария захарова, москва
Россия, США, Япония, Мария Захарова, Москва
13:21 06.10.2022 (обновлено: 13:41 06.10.2022)
 
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности

Захарова: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу своей безопасности

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва рассматривает прошедшие в конце сентября учения США и Японии как угрозу своей безопасности, РФ по дипломатическим каналам выразила Токио в этой связи серьезную озабоченность, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Учения проходили в конце сентября в Японском море.
"Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в АТР в целом", - сказала Захарова на брифинге.
"В этой связи по линии МИД РФ посольству Японии выражена серьезная озабоченность. Призвали японскую сторону в дальнейшем ответственно подходить к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - отметила Захарова.
Вид на высотное здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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