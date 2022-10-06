https://ria.ru/20221006/ucheniya-1821952074.html
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности - РИА Новости, 06.10.2022
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности
Москва рассматривает прошедшие в конце сентября учения США и Японии как угрозу своей безопасности, РФ по дипломатическим каналам выразила Токио в этой связи... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:21
2022-10-06T13:21
2022-10-06T13:41
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сша
япония
мария захарова
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва рассматривает прошедшие в конце сентября учения США и Японии как угрозу своей безопасности, РФ по дипломатическим каналам выразила Токио в этой связи серьезную озабоченность, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Учения проходили в конце сентября в Японском море."Упомянутые военные учения проходили в прямой близости от дальневосточных регионов нашей страны. Мы рассматриваем такую японскую активность как угрозу обеспечения безопасности России в АТР в целом", - сказала Захарова на брифинге."В этой связи по линии МИД РФ посольству Японии выражена серьезная озабоченность. Призвали японскую сторону в дальнейшем ответственно подходить к вопросам поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии", - отметила Захарова.
https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821958687.html
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россия, сша, япония, мария захарова, москва
Россия, США, Япония, Мария Захарова, Москва
13:21 06.10.2022 (обновлено: 13:41 06.10.2022)
МИД: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу безопасности
Захарова: Россия рассматривает учения США и Японии как угрозу своей безопасности