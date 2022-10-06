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Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной - РИА Новости, 06.10.2022
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Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной
Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной - РИА Новости, 06.10.2022
Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной
Кремль располагает той же информацией по убийству политолога Дарьи Дугиной, какая была у российских спецслужб, причастность украинского государства к ее... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:19
2022-10-06T13:19
дарья дугина
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
подрыв автомобиля дарьи дугиной
происшествия
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кремль располагает той же информацией по убийству политолога Дарьи Дугиной, какая была у российских спецслужб, причастность украинского государства к ее убийству была установлена оперативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, смотрите, у Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки собственно была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно, все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны – были приняты", - сказал Песков журналистам.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
https://ria.ru/20221005/dugina-1821827807.html
россия
одинцовский район
московская область (подмосковье)
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Дарья Буймова
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дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия
Дарья Дугина, Россия, Одинцовский район, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Подрыв автомобиля Дарьи Дугиной, Происшествия
13:19 06.10.2022
 
Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной

Пресс-секретарь Песков: причастность Киева к убийству Дугиной была установлена почти сразу

© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкСотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы
Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / СК РФ
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Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кремль располагает той же информацией по убийству политолога Дарьи Дугиной, какая была у российских спецслужб, причастность украинского государства к ее убийству была установлена оперативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, смотрите, у Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки собственно была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно, все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны – были приняты", - сказал Песков журналистам.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.
Дарья Дугина - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 20:48
США полагают, что за убийством Дугиной стоят украинские власти, пишут СМИ
 
Дарья ДугинаРоссияОдинцовский районМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Подрыв автомобиля Дарьи ДугинойПроисшествия
 
 
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