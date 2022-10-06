Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной
Пресс-секретарь Песков: причастность Киева к убийству Дугиной была установлена почти сразу
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в медиабанкСотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы
Сотрудники СК РФ на месте подрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, в котором находилась журналист и политолог Дарья Дугина, в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кремль располагает той же информацией по убийству политолога Дарьи Дугиной, какая была у российских спецслужб, причастность украинского государства к ее убийству была установлена оперативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Ну, смотрите, у Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки собственно была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно, все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны – были приняты", - сказал Песков журналистам.
Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.