https://ria.ru/20221006/ubiystvo-1821951378.html

Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной

Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной - РИА Новости, 06.10.2022

Песков рассказал о расследовании убийства Дугиной

Кремль располагает той же информацией по убийству политолога Дарьи Дугиной, какая была у российских спецслужб, причастность украинского государства к ее... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:19

2022-10-06T13:19

2022-10-06T13:19

дарья дугина

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

подрыв автомобиля дарьи дугиной

происшествия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Кремль располагает той же информацией по убийству политолога Дарьи Дугиной, какая была у российских спецслужб, причастность украинского государства к ее убийству была установлена оперативно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Ну, смотрите, у Кремля та информация, которая была с самого начала у наших спецслужб и причастность украинского государства к этому террористическому акту, к этому убийству молодой девушки собственно была аргументирована, показана нашими спецслужбами. Достаточно оперативно, все меры по установлению исполнителей, а заказчики ясны – были приняты", - сказал Песков журналистам.Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Федеральная служба безопасности России заявила 22 августа, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины исполнительница убийства с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область.

https://ria.ru/20221005/dugina-1821827807.html

россия

одинцовский район

московская область (подмосковье)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дарья дугина, россия, одинцовский район, московская область (подмосковье), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), подрыв автомобиля дарьи дугиной, происшествия