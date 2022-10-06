https://ria.ru/20221006/turtsiya-1821862630.html

Турция намерена сорвать переброску греческой техники на Эгейские острова

Турция намерена сорвать переброску греческой техники на Эгейские острова - РИА Новости, 06.10.2022

Турция намерена сорвать переброску греческой техники на Эгейские острова

Турция продолжит противодействовать переброске греческой бронетехники на Эгейские острова, обладающие невоенным статусом, заявил министр национальной обороны... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T04:38

2022-10-06T04:38

2022-10-06T07:49

в мире

хулуси акар

турция

греция

эгейское море

f-16

нато

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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Турция продолжит противодействовать переброске греческой бронетехники на Эгейские острова, обладающие невоенным статусом, заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар."Мы не отступим ни на шаг, ни на миллиметр как на "земле", так за столом переговоров", - сказал он в ходе выступления в Национальном университете обороны в Анкаре, его слова приводит агентство Anadolu.По словам Акара, турецкая сторона предпринимает все меры, чтобы воспрепятствовать планам Афин по милитаризации островов.При этом министр отметил, что Анкара по-прежнему выступает за мирное урегулирование разногласий в Эгейском море. "Мы стремимся к тому, чтобы богатства Эгейского моря были справедливо распределены в рамках международного права и добрососедских отношений", - сказал.Министр также заверил, что турецкие военные предприняли все необходимые меры предосторожности и готовы дать отпор "любым провокациям кипрско-греческой стороны" на фоне недавнего решения Вашингтона снять эмбарго на поставки оружия греческой администрации Южного Кипра.Союзники по НАТО — Греция и Турция — неоднократно оказывались на грани вооруженного конфликта из-за территориальных споров. Анкара обвиняет Афины в нарушении Лозаннского (1923 год) и Парижского (1947 год) договоров и милитаризации Эгейских островов. Турция настаивает на том, что Греция таким образом теряет суверенитет над ними, а греческая сторона подчеркивает, что защищается, так как ее оппонент держит на западном побережье многочисленные десантные катераНовый виток напряженности начался 23 августа, когда Афины, по данным Анкары, задействовали ЗРК С-300 российского производства для нацеливания на истребители F-16 во время выполнения миссии НАТО. Греция это отрицает.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил соседней стране тяжелыми последствиями в случае дальнейшей эскалации, припомнив резню в Смирне (современный Измир) столетней давности.

https://ria.ru/20221005/turtsiya-1821594336.html

https://ria.ru/20220917/gretsiya-1817552074.html

турция

греция

эгейское море

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в мире, хулуси акар, турция, греция, эгейское море, f-16, нато