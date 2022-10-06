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Россияне в Аланье испытывают трудности из-за прекращения работы карт "Мир" - РИА Новости, 06.10.2022
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Туризм
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Россияне в Аланье испытывают трудности из-за прекращения работы карт "Мир"
Россияне в Аланье испытывают трудности из-за прекращения работы карт "Мир" - РИА Новости, 06.10.2022
Россияне в Аланье испытывают трудности из-за прекращения работы карт "Мир"
Российские туристы в Аланье испытывают трудности в связи с прекращением использования системы "Мир", они вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами, РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T05:50
2022-10-06T05:54
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Российские туристы в Аланье испытывают трудности в связи с прекращением использования системы "Мир", они вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами, перед почтами образовываются длинные очереди, заявил глава палаты отельеров Аланьи Гусейн Дегирменчи.Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.В свою очередь специалист по туризму и экономике Метин Эрдем заявил, что ситуация с системой "Мир" очень сильно повлияла на расходы российских туристов."Проблема не затрагивает гостиничный сектор. Однако это повлияло на сектор розничной торговли, особенно на торговые центры, где россияне совершают покупки. В качестве наиболее эффективного решения в краткосрочной перспективе можно упростить для россиян открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт. Другими словами, они могут использовать свои собственные деньги на карте по своему усмотрению. Он положит в банк тысячу долларов. Он сможет использовать эти деньги с помощью карты, выданной банком. Вторым решением может стать межправительственное бартерное (товарообменное) соглашение. Благодаря бартеру можно избавиться от угрозы санкций. Турция будет как бы продавать товары и услуги россиянам. Благодаря этому соглашению систему можно поддерживать, выдавая карточки россиянам в Турции", - сказал эксперт.
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россия, турция, в мире
Россия, Турция, В мире, Туризм
05:50 06.10.2022 (обновлено: 05:54 06.10.2022)
 
Россияне в Аланье испытывают трудности из-за прекращения работы карт "Мир"

Российские туристы в Аланье испытывают трудности в связи с прекращением работы карт "Мир"

© РИА Новости / Антон Никонов / Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Антон Никонов
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Карта "Мир" . Архивное фото
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Российские туристы в Аланье испытывают трудности в связи с прекращением использования системы "Мир", они вынуждены постоянно обращаться на родину за переводами, перед почтами образовываются длинные очереди, заявил глава палаты отельеров Аланьи Гусейн Дегирменчи.
Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника ранее сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". Представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". О прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали и турецкие банки Isbank и Denizbank.
"Использование "Мир" в нашем регионе было эффективным для туризма. Банки отказались от этой системы из-за страха попасть в санкционный список. Впоследствии иностранные граждане, проживающие в Аланье, отправились в поисках наличных денег к отделениям PTT (почтовые отделения). Как вы знаете, в ходе этого процесса перед PTT образовались длинные очереди... Россияне вынуждены постоянно обращаться за границу (на родину) для удовлетворения своих денежных потребностей. Используя карту "Мир", торговцы могли легче работать. Теперь торговцам неизбежно приходится ждать своих денег. Если этот вопрос будет решен взаимно в диалоге, то и объем расходов увеличится, и торговцам станет легче", - приводит его слова издание YeniAlanya.
В свою очередь специалист по туризму и экономике Метин Эрдем заявил, что ситуация с системой "Мир" очень сильно повлияла на расходы российских туристов.
"Проблема не затрагивает гостиничный сектор. Однако это повлияло на сектор розничной торговли, особенно на торговые центры, где россияне совершают покупки. В качестве наиболее эффективного решения в краткосрочной перспективе можно упростить для россиян открытие счетов в турецких банках и использование денежных карт. Другими словами, они могут использовать свои собственные деньги на карте по своему усмотрению. Он положит в банк тысячу долларов. Он сможет использовать эти деньги с помощью карты, выданной банком. Вторым решением может стать межправительственное бартерное (товарообменное) соглашение. Благодаря бартеру можно избавиться от угрозы санкций. Турция будет как бы продавать товары и услуги россиянам. Благодаря этому соглашению систему можно поддерживать, выдавая карточки россиянам в Турции", - сказал эксперт.
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