https://ria.ru/20221006/tseny-1821963239.html

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022

Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщило агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:48

2022-10-06T13:48

2022-10-06T17:07

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщило агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер провел совещание с экономическим блоком правительства, а также руководством обеих палат парламента."С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — приводит его слова агентство Белта.Он также заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в стране.Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте."За цены вы головой все ответите и иже с вами", — обратился он к чиновникам присутствующим на заседании.Президент Белоруссии также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, александр лукашенко