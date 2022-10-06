https://ria.ru/20221006/tseny-1821963239.html
Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии - РИА Новости, 06.10.2022
Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщило агентство Sputnik Беларусь. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:48
2022-10-06T13:48
2022-10-06T17:07
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 6 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщило агентство Sputnik Беларусь.Белорусский лидер провел совещание с экономическим блоком правительства, а также руководством обеих палат парламента."С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — приводит его слова агентство Белта.Он также заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в стране.Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте."За цены вы головой все ответите и иже с вами", — обратился он к чиновникам присутствующим на заседании.Президент Белоруссии также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.
https://ria.ru/20221006/kredit-1821882475.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
13:48 06.10.2022 (обновлено: 17:07 06.10.2022)
Лукашенко запретил повышать цены в Белоруссии
Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Белоруссии с 6 октября
МИНСК, 6 окт — РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился с 6 октября ввести запрет на повышение цен в стране, сообщило
агентство Sputnik Беларусь.
Белорусский лидер провел совещание с экономическим блоком правительства, а также руководством обеих палат парламента.
"С 6 числа запрещается всякий рост цен. За-пре-ща-ет-ся! С сегодняшнего дня. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог, кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты", — приводит его слова агентство Белта.
Он также заявил, что готов гарантировать отсутствие товарного дефицита в стране.
Лукашенко подчеркнул, что на прилавках должна оставаться продукция надлежащего качества в широком ассортименте.
"За цены вы головой все ответите и иже с вами", — обратился он к чиновникам присутствующим на заседании.
Президент Белоруссии также посоветовал подчиненным забыть термин "социально значимая продукция" — такого разделения, по его словам, больше нет.