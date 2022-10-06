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Британцы обвинили Трасс в предательстве - РИА Новости, 06.10.2022
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Британцы обвинили Трасс в предательстве
Британцы обвинили Трасс в предательстве - РИА Новости, 06.10.2022
Британцы обвинили Трасс в предательстве
Читатели британского издания Daily Express раскритиковали премьер-министра Лиз Трасс из-за ее участия в саммите Европейского политического сообщества. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:45
2022-10-06T16:13
в мире
лиз трасс
великобритания
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали премьер-министра Лиз Трасс из-за ее участия в саммите Европейского политического сообщества.Мероприятие планируют посетить представители всех стран ЕС и еще 17 государств."Трасс, ты — предательница", — написал Nonelicencepayer."Предательница Трасс. Политический союз был отвергнут, а эта лживая мошенница берет на себя ответственность снова присоединиться к нему, вопреки желанию народа. Выгоните ее!" — пожаловался GuyFawkes7."Вот вам и Brexit. Она вернет нас обратно под каблук ЕС", — прокомментировал robertprice1."Трасс нет доверия!" — отметил Criticalfactor."Трасс является частью какой-то странной пятой колонны, пытающейся отвратить каждого избирателя от Консервативной партии?" — задался вопросом ScrapBBC."Еще одна продажная. Предательница", — написала tonska1955."Она — абсолютный позор. C ней у руля консерваторам конец", — подытожила Bertie Wooster.Занимавшую пост главы МИД Британии Трасс избрали главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
https://ria.ru/20221006/trass-1821866534.html
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в мире, лиз трасс, великобритания, евросоюз
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Евросоюз
15:45 06.10.2022 (обновлено: 16:13 06.10.2022)
 
Британцы обвинили Трасс в предательстве

Читатели Daily Express обвинили премьера Британии Лиз Трасс в предательстве

© AP Photo / Jonathan Brady/PoolКороль Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Jonathan Brady/Pool
Король Карл III во время аудиенции с премьер-министром Лиз Трасс и членами ее кабинета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали премьер-министра Лиз Трасс из-за ее участия в саммите Европейского политического сообщества.
Мероприятие планируют посетить представители всех стран ЕС и еще 17 государств.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс выступает с программной речью на ежегодной конференции Консервативной партии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
07:18
СМИ: Трасс стала героем мемов после своего выступления
"Трасс, ты — предательница", — написал Nonelicencepayer.
"Предательница Трасс. Политический союз был отвергнут, а эта лживая мошенница берет на себя ответственность снова присоединиться к нему, вопреки желанию народа. Выгоните ее!" — пожаловался GuyFawkes7.
"Вот вам и Brexit. Она вернет нас обратно под каблук ЕС", — прокомментировал robertprice1.
"Трасс нет доверия!" — отметил Criticalfactor.
Новый лидер Консервативной партии и избранный премьер-министр Великобритании Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
Вчера, 10:19
"Хуже Джонсона". Британцы набросились на Трасс после ее интервью
"Трасс является частью какой-то странной пятой колонны, пытающейся отвратить каждого избирателя от Консервативной партии?" — задался вопросом ScrapBBC.
"Еще одна продажная. Предательница", — написала tonska1955.
"Она — абсолютный позор. C ней у руля консерваторам конец", — подытожила Bertie Wooster.
Занимавшую пост главы МИД Британии Трасс избрали главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 08:00
"Все для богатых". Лиз Трасс решила уничтожить экономику Великобритании
 
В миреЛиз ТрассВеликобританияЕвросоюз
 
 
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