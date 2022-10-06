https://ria.ru/20221006/trass-1821995962.html

Британцы обвинили Трасс в предательстве

Британцы обвинили Трасс в предательстве - РИА Новости, 06.10.2022

Британцы обвинили Трасс в предательстве

Читатели британского издания Daily Express раскритиковали премьер-министра Лиз Трасс из-за ее участия в саммите Европейского политического сообщества. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:45

2022-10-06T15:45

2022-10-06T16:13

в мире

лиз трасс

великобритания

евросоюз

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Читатели британского издания Daily Express раскритиковали премьер-министра Лиз Трасс из-за ее участия в саммите Европейского политического сообщества.Мероприятие планируют посетить представители всех стран ЕС и еще 17 государств."Трасс, ты — предательница", — написал Nonelicencepayer."Предательница Трасс. Политический союз был отвергнут, а эта лживая мошенница берет на себя ответственность снова присоединиться к нему, вопреки желанию народа. Выгоните ее!" — пожаловался GuyFawkes7."Вот вам и Brexit. Она вернет нас обратно под каблук ЕС", — прокомментировал robertprice1."Трасс нет доверия!" — отметил Criticalfactor."Трасс является частью какой-то странной пятой колонны, пытающейся отвратить каждого избирателя от Консервативной партии?" — задался вопросом ScrapBBC."Еще одна продажная. Предательница", — написала tonska1955."Она — абсолютный позор. C ней у руля консерваторам конец", — подытожила Bertie Wooster.Занимавшую пост главы МИД Британии Трасс избрали главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.

https://ria.ru/20221006/trass-1821866534.html

https://ria.ru/20221005/trass-1821620579.html

https://ria.ru/20221004/politika-1821245796.html

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в мире, лиз трасс, великобритания, евросоюз