https://ria.ru/20221006/trass-1821866534.html
СМИ: Трасс стала героем мемов после своего выступления
СМИ: Трасс стала героем мемов после своего выступления - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: Трасс стала героем мемов после своего выступления
Премьер Великобритании Лиз Трасс стала "героем" мемов после своего выступления на конференции Консервативной партии, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T07:18
2022-10-06T07:18
2022-10-06T11:26
в мире
лиз трасс
риши сунак
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821887568_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19fba1e4383439333c1cf31c667869f9.jpg
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Премьер Великобритании Лиз Трасс стала "героем" мемов после своего выступления на конференции Консервативной партии, сообщает Daily Mail.Причиной стал синий фон на экране позади Трасс, который позволил пользователям без труда редактировать фото премьера с мероприятия. Оппоненты Трасс из Лейбористской партии опубликовали в соцсетях несколько отредактированных файлов, после чего другие пользователи Сети подхватили тренд.В результате глава британского правительства стала "объектом безжалостных насмешек" в Интернете, указывает Daily Mail. Так, пользователи стали размещать мемы с Трасс, где она "гримасничает" посреди охваченного огнем дома, на фоне картины с изображением ада, руин города.Ряд пользователей, как пишет издание, просто разместил на фоне выступающей Трасс графики с резко упавшими за время ее премьерства экономическими и финансовыми показателями Великобритании.Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.
https://ria.ru/20221005/trass-1821709992.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821887568_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d0d67d68c44825f52d3d9cc08be1c807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Риши Сунак, Великобритания
07:18 06.10.2022 (обновлено: 11:26 06.10.2022)
СМИ: Трасс стала героем мемов после своего выступления
Daily Mail: премьер Британии Трасс стала героем мемов после выступления на синем фоне
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Премьер Великобритании Лиз Трасс стала "героем" мемов после своего выступления на конференции Консервативной партии, сообщает
Daily Mail.
Причиной стал синий фон на экране позади Трасс, который позволил пользователям без труда редактировать фото премьера с мероприятия. Оппоненты Трасс из Лейбористской партии опубликовали в соцсетях несколько отредактированных файлов, после чего другие пользователи Сети подхватили тренд.
В результате глава британского правительства стала "объектом безжалостных насмешек" в Интернете, указывает Daily Mail. Так, пользователи стали размещать мемы с Трасс, где она "гримасничает" посреди охваченного огнем дома, на фоне картины с изображением ада, руин города.
Ряд пользователей, как пишет издание, просто разместил на фоне выступающей Трасс графики с резко упавшими за время ее премьерства экономическими и финансовыми показателями Великобритании.
Занимавшая пост главы МИД Британии Трасс была избрана главой Консервативной партии 5 сентября. Экс-министр иностранных дел набрала 81,3 тысячи голосов, таким образом обогнав бывшего главу Минфина Риши Сунака
, получившего 60,4 тысячи голосов. Опрос YouGov показал, что половина британцев недовольны тем, что Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании. При этом очень рады ее избранию были лишь четыре процента респондентов.