https://ria.ru/20221006/transport-1821861626.html

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян - РИА Новости, 06.10.2022

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границе машин россиян

Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T03:52

2022-10-06T03:52

2022-10-06T11:08

авто

госдума рф

единая россия

олег морозов

общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Необходимо внести в законодательство изменения, которые позволят изымать автомобили у граждан, покинувших Россию и бросивших свои автомобили на границе, по истечении определенного срока, заявил РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России составляют списки выезжающих из страны, предложил подумать о судьбе брошенных ими на границах авто."Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы", — сказал Морозов.Он предложил указать, что собственник оставленного автомобиля обязан предъявить свои права на него лично. По мнению парламентария, такая мера сделает возможным изъятие брошенных автомобилей."Можно также указать, что собственник брошенного транспорта должен лично предъявить на него свои права. Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства", — отметил он.Парламентарий считает, что такая мера может быть разработана правительством.

https://ria.ru/20221004/kazakhstan-1821345329.html

https://ria.ru/20220930/gruziya-1820516206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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авто, госдума рф, единая россия, олег морозов, общество, вячеслав володин