https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1821977224.html

Владимир Ефимов: торговый оборот Москвы со странами Прикаспия вырос на 30%

Владимир Ефимов: торговый оборот Москвы со странами Прикаспия вырос на 30% - РИА Новости, 06.10.2022

Владимир Ефимов: торговый оборот Москвы со странами Прикаспия вырос на 30%

Внешнеторговый оборот Москвы с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, и Туркменистаном вырос в 2021 году почти на 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:44

2022-10-06T14:44

2022-10-06T14:44

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

экономика

казахстан

азербайджан

цены на нефть

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Внешнеторговый оборот Москвы с Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, и Туркменистаном вырос в 2021 году почти на 30%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Вице-мэр уточнил, что лидером в торговле с Москвой среди прикаспийских стран стал Казахстан с оборотом в 5,7 миллиарда долларов.Всего в 2021 году московские компании экспортировали продукцию несырьевого неэнергетического сектора на сумму 33,5 миллиарда долларов. Из них на рынки прикаспийских государств пришлось 13,8% поставок – более чем на 4,6 миллиарда долларов.Как отметил в ходе Каспийского форума министр экономического развития Максим Решетников, каспийский регион играет все более важную роль в глобальной экономике (сейчас это 3,6% мирового ВВП, 7% экспорта зерна и почти 5% процентов всех поставок черных и цветных металлов)."Растет взаимный интерес наших стран и к экономикам друг друга внутри каспийского контура. За последние шесть лет взаимная торговля стран Каспийского региона увеличилась более чем в 1,5 раза – до 35 миллиардов долларов. И что еще более важно: идет не просто рост товарооборота, а смещение в сторону товаров более высокого передела. Снизилась доля нефти и топлива, растет доля машин и оборудования, металлов. Заметно увеличилась доля промежуточной продукции во взаимной торговле (с 37 до 45%)", - сказал министр.По его словам, товарооборот России со странами Каспия тоже вырос - почти в два раза с 18 до 34 миллиардов долларов. В этом году он увеличился еще на 10% до 20,1 миллиарда долларов.В свою очередь, в правительстве Москвы напомнили, что в столице для зарубежных инвесторов, локализовавших свое производство на территории города, действуют те же меры поддержки, что и для российских. Например, город может присваивать компаниям специальные статусы, которые позволяют снизить региональную налоговую нагрузку на 17–25%.Сегодня на территории столицы уже успешно ведут дистрибьюторскую, коммерческую и научно-исследовательскую деятельность компании с участием иностранного капитала, к примеру китайского и казахстанского. Они представлены в сферах строительства, энергетики, химической промышленности, автотранспортных средств, производства электротехнического оборудования, машин и аппаратуры, мобильных и фиксированных терминалов и других.

https://radiosputnik.ria.ru/20221004/1821491771.html

https://ria.ru/20220926/moskva-1819359671.html

москва

казахстан

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир ефимов (правительство москвы) , москва, экономика, казахстан, азербайджан, цены на нефть