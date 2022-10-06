https://ria.ru/20221006/teologiya-1821927317.html

В Петербургском университете создан институт теологии

В Петербургском университете создан институт теологии - РИА Новости, 06.10.2022

В Петербургском университете создан институт теологии

В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии. В ходе встречи митрополита Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:15

2022-10-06T12:15

2022-10-06T12:28

навигатор абитуриента

россия

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

религия

общество

религия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821928295_0:239:1281:960_1920x0_80_0_0_1473749572e4f8bff29e19175ad46c41.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии. В ходе встречи митрополита Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было подписано соглашение о сотрудничестве.В здании Двенадцати коллегий состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с ректором СПбГУ членом-корреспондентом РАН Николаем Кропачевым.В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и университетом, касающееся деятельности недавно созданного в структуре СПбГУ Института теологии.Во время встречи было отмечено, что создание Института теологии в одном из двух главных университетов России открывает качественно новый этап в развитии теологии.Институт теологии СПбГУ призван стать новой площадкой научно-методического взаимодействия преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по теологии Православия и других традиционных религий России. Участники встречи также договорились о конкретных формах взаимодействия в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи.За вклад в развитие отечественного образования и просветительскую деятельность Николаю Кропачеву был вручен памятный знак в честь 100-летия гибели священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.

https://ria.ru/20220318/teologiya-1778778913.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

навигатор абитуриента, россия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, религия, общество