https://ria.ru/20221006/teologiya-1821927317.html
В Петербургском университете создан институт теологии
В Петербургском университете создан институт теологии - РИА Новости, 06.10.2022
В Петербургском университете создан институт теологии
В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии. В ходе встречи митрополита Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:15
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2022-10-06T12:28
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии. В ходе встречи митрополита Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было подписано соглашение о сотрудничестве.В здании Двенадцати коллегий состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с ректором СПбГУ членом-корреспондентом РАН Николаем Кропачевым.В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и университетом, касающееся деятельности недавно созданного в структуре СПбГУ Института теологии.Во время встречи было отмечено, что создание Института теологии в одном из двух главных университетов России открывает качественно новый этап в развитии теологии.Институт теологии СПбГУ призван стать новой площадкой научно-методического взаимодействия преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по теологии Православия и других традиционных религий России. Участники встречи также договорились о конкретных формах взаимодействия в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи.За вклад в развитие отечественного образования и просветительскую деятельность Николаю Кропачеву был вручен памятный знак в честь 100-летия гибели священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.
https://ria.ru/20220318/teologiya-1778778913.html
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навигатор абитуриента, россия, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург, религия, общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. В Санкт-Петербургском государственном университете создан Институт теологии. В ходе встречи митрополита Варсонофия и ректора вуза Николая Кропачева было подписано соглашение о сотрудничестве.
В здании Двенадцати коллегий состоялась встреча митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия с ректором СПбГУ членом-корреспондентом РАН Николаем Кропачевым.
В рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между епархией и университетом, касающееся деятельности недавно созданного в структуре СПбГУ Института теологии.
"Теология – традиционная университетская дисциплина. Замечательно, что она возрождается в таких крупных центрах науки как Санкт-Петербургский университет. От ранней патристики до наших дней – в богословский традиции преломлялись важнейшие ценностно-мировоззренческие традиции. Сейчас на фоне больших вызовов этот ресурс, этот потенциал необходимо осваивать и развивать", – отметил председатель экспертного совета ВАК при Минобрнауки России по истории, доктор исторических наук, профессор Павел Шкаренков.
Во время встречи было отмечено, что создание Института теологии в одном из двух главных университетов России открывает качественно новый этап в развитии теологии.
Институт теологии СПбГУ призван стать новой площадкой научно-методического взаимодействия преподавателей вузов, реализующих образовательные программы по теологии Православия и других традиционных религий России. Участники встречи также договорились о конкретных формах взаимодействия в деле духовно-нравственного образования и воспитания студенческой молодежи.
За вклад в развитие отечественного образования и просветительскую деятельность Николаю Кропачеву был вручен памятный знак в честь 100-летия гибели священномученика Вениамина, митрополита Петроградского.