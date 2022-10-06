https://ria.ru/20221006/tekhnika-1821900872.html

Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР

Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022

Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР

Почти 300 ноутбуков и другой оргтехники, а также жарочные шкафы и печи для приготовления горячих обедов отправлены из Красноярского края в школы Свердловска в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:01

2022-10-06T11:01

2022-10-06T11:01

красноярский край

луганская народная республика

свердловск

общество

лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

референдумы на освобожденных территориях

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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Почти 300 ноутбуков и другой оргтехники, а также жарочные шкафы и печи для приготовления горячих обедов отправлены из Красноярского края в школы Свердловска в ЛНР, сообщила пресс-служба губернатора края.Гуманитарную помощь доставляют в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и администрацией города Свердловска и Свердловского района ЛНР.Ранее в школы Свердловска уже были поставлены учебники и автобусы для перевозки детей. Готовятся к отправке дополнительные комплекты учебных пособий и государственная символика РФ.Также для организации безопасности в школах Свердловска из края поступят стационарные рамки металлоискателей.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20220927/mobilizatsiya-1819758096.html

https://ria.ru/20221005/mobilizatsiya-1821604424.html

красноярский край

луганская народная республика

свердловск

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, луганская народная республика, свердловск, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, владимир путин