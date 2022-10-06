Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяКрасноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР
КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Почти 300 ноутбуков и другой оргтехники, а также жарочные шкафы и печи для приготовления горячих обедов отправлены из Красноярского края в школы Свердловска в ЛНР, сообщила пресс-служба губернатора края.
Гуманитарную помощь доставляют в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и администрацией города Свердловска и Свердловского района ЛНР.
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"Для оснащения луганских школ Красноярский край передает 299 ноутбуков, 59 принтеров, а также 15 электропечей и 13 жарочных шкафов для пищеблоков и организации горячего питания. Оборудование приобретено за счет краевого бюджета", - говорится в сообщении.
Ранее в школы Свердловска уже были поставлены учебники и автобусы для перевозки детей. Готовятся к отправке дополнительные комплекты учебных пособий и государственная символика РФ.
Также для организации безопасности в школах Свердловска из края поступят стационарные рамки металлоискателей.
"Только по линии образования из Красноярского края в ЛНР уже была отправлена гуманитарная помощь на сумму более 70 миллионов рублей. В эту сумму также входит организация летнего отдыха школьников ЛНР в оздоровительных лагерях РФ", - отмечает пресс-служба.
После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.