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Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022
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Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР
Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР - РИА Новости, 06.10.2022
Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР
Почти 300 ноутбуков и другой оргтехники, а также жарочные шкафы и печи для приготовления горячих обедов отправлены из Красноярского края в школы Свердловска в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:01
2022-10-06T11:01
красноярский край
луганская народная республика
свердловск
общество
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
референдумы на освобожденных территориях
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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Почти 300 ноутбуков и другой оргтехники, а также жарочные шкафы и печи для приготовления горячих обедов отправлены из Красноярского края в школы Свердловска в ЛНР, сообщила пресс-служба губернатора края.Гуманитарную помощь доставляют в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и администрацией города Свердловска и Свердловского района ЛНР.Ранее в школы Свердловска уже были поставлены учебники и автобусы для перевозки детей. Готовятся к отправке дополнительные комплекты учебных пособий и государственная символика РФ.Также для организации безопасности в школах Свердловска из края поступят стационарные рамки металлоискателей.После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
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красноярский край, луганская народная республика, свердловск, общество, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, референдумы на освобожденных территориях, референдум в донбассе, владимир путин
Красноярский край, Луганская Народная Республика, Свердловск, Общество, ЛНР, Ситуация в ДНР и ЛНР, Признание ДНР и ЛНР в России, Референдумы на освобожденных территориях, Референдум в Донбассе, Владимир Путин
11:01 06.10.2022
 

Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР

© Фото : пресс-служба правительство Красноярского краяКрасноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР
Красноярский край отправил партию техники и оборудования для школ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : пресс-служба правительство Красноярского края
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КРАСНОЯРСК, 6 окт - РИА Новости. Почти 300 ноутбуков и другой оргтехники, а также жарочные шкафы и печи для приготовления горячих обедов отправлены из Красноярского края в школы Свердловска в ЛНР, сообщила пресс-служба губернатора края.
Гуманитарную помощь доставляют в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Красноярского края и администрацией города Свердловска и Свердловского района ЛНР.
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"Для оснащения луганских школ Красноярский край передает 299 ноутбуков, 59 принтеров, а также 15 электропечей и 13 жарочных шкафов для пищеблоков и организации горячего питания. Оборудование приобретено за счет краевого бюджета", - говорится в сообщении.
Ранее в школы Свердловска уже были поставлены учебники и автобусы для перевозки детей. Готовятся к отправке дополнительные комплекты учебных пособий и государственная символика РФ.
Также для организации безопасности в школах Свердловска из края поступят стационарные рамки металлоискателей.
"Только по линии образования из Красноярского края в ЛНР уже была отправлена гуманитарная помощь на сумму более 70 миллионов рублей. В эту сумму также входит организация летнего отдыха школьников ЛНР в оздоровительных лагерях РФ", - отмечает пресс-служба.
После проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав РФ.
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