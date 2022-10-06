https://ria.ru/20221006/teatr-1822022489.html

Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию

Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию - РИА Новости, 06.10.2022

Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию

Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию.

2022-10-06T17:09

2022-10-06T17:09

2022-10-06T17:09

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будапешт

венгрия

театр

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Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию.

будапешт

венгрия

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2022

Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Крупнейший театp в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию. Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию. 2022-10-06T17:09 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

видео, будапешт, венгрия, театр, видео