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Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию - РИА Новости, 06.10.2022
Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию.
2022-10-06T17:09
2022-10-06T17:09
2022-10-06T17:09
видео
будапешт
венгрия
театр
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Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822018948_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_31ea3fd9acde720e0f1ed385b87617bc.jpg
Крупнейший театp в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию. Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию.
2022-10-06T17:09
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PT0M57S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, будапешт, венгрия, театр, видео
Видео, Будапешт, Венгрия, Театр
Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию.