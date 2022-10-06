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Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию - РИА Новости, 06.10.2022
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Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию - РИА Новости, 06.10.2022
Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию.
2022-10-06T17:09
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видео
будапешт
венгрия
театр
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Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию.
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Крупнейший театp в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию. Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию.
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видео, будапешт, венгрия, театр, видео
Видео, Будапешт, Венгрия, Театр
Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию.
2022-10-06T17:09
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17:09 06.10.2022
 

Крупнейший театр в Будапеште закрывают из-за высоких цен на электроэнергию

Читать ria.ru в
Руководство театра Эркель приняло решение закрыть один из трех концертных залов. Это вынужденная мера в ответ на растущие счета за электроэнергию.
Крупнейший венгерский оперный театр не единственный переживает непростые времена. Другие культурные учреждения Венгрии также изо всех сил пытаются удержаться на плаву в условиях высокой инфляции и неподъемных затрат на энергоносители. С финансовыми трудностями столкнулись не только в столице. По всей стране объявили, что театры, кинотеатры, музеи и другие культурные учреждения должны закрыться на зимние месяцы, чтобы избежать высоких затрат на отопление и электроэнергию.
 
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