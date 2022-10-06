https://ria.ru/20221006/tanki-1821976637.html

ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков

ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков - РИА Новости, 06.10.2022

ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков

Российские войска с начала спецоперации 24 февраля уничтожили 5 412 танков и других боевых бронированных машин противника, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:42

2022-10-06T14:42

2022-10-06T14:42

специальная военная операция на украине

технологии

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации 24 февраля уничтожили 5 412 танков и других боевых бронированных машин противника, сообщило в среду Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2 160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5 412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6 316 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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технологии, безопасность, россия, вооруженные силы рф