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ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков - РИА Новости, 06.10.2022
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков
Российские войска с начала спецоперации 24 февраля уничтожили 5 412 танков и других боевых бронированных машин противника, сообщило в среду Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:42
2022-10-06T14:42
2022-10-06T14:42
специальная военная операция на украине
технологии
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские войска с начала спецоперации 24 февраля уничтожили 5 412 танков и других боевых бронированных машин противника, сообщило в среду Минобороны России."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 315 самолетов, 157 вертолетов, 2 160 беспилотных летательных аппаратов, 379 зенитных ракетных комплексов, 5 412 танков и других боевых бронированных машин, 862 боевые машины реактивной системы залпового огня, 3 452 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 6 316 единиц специальной военной автомобильной техники", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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технологии, безопасность, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
ВС России с начала спецоперации уничтожили 5412 украинских танков
Минобороны: ВС с 24 февраля уничтожили 5412 танков, 315 самолетов, 157 вертолетов ВСУ