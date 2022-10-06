https://ria.ru/20221006/tailand-1821945017.html
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36 - РИА Новости, 06.10.2022
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36
В результате стрельбы в таиландской провинции Нонгбуалампху погибли 24 ребенка, из них 22 – в яслях, и 12 взрослых, еще 12 человек получили ранения различной... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:57
2022-10-06T12:57
2022-10-06T13:32
в мире
таиланд
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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. В результате стрельбы в таиландской провинции Нонгбуалампху погибли 24 ребенка, из них 22 – в яслях, и 12 взрослых, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает администрация провинции в специальном бюллетене."В результате стрельбы погибли 36 человек, из них 22 ребенка - 19 мальчиков и 3 девочки - в Центре развития детей младшего возраста, 2 мальчика вне центра, в том числе в доме преступника. Из числа взрослых погибли 6 мужчин и 6 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек", - говорится в документе.Ранее телеканал Thai PBS сообщал со ссылкой на полицию, что стрелявший, бывший сержант полиции Панья Кхамрап, скрылся с места преступления и вернулся к себе домой, где застрелил свою жену и малолетнего сына, после чего совершил самоубийство.Телеканал сообщил также, что одного ребенка и двух взрослых Кхамрап застрелил вне территории Центра развития детей младшего возраста.
https://ria.ru/20221006/bekmansurov-1821905775.html
таиланд
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, таиланд
12:57 06.10.2022 (обновлено: 13:32 06.10.2022)
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36
Число погибших при стрельбе в яслях в Таиланде достигло 36
БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. В результате стрельбы в таиландской провинции Нонгбуалампху погибли 24 ребенка, из них 22 – в яслях, и 12 взрослых, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает администрация провинции в специальном бюллетене.
"В результате стрельбы погибли 36 человек, из них 22 ребенка - 19 мальчиков и 3 девочки - в Центре развития детей младшего возраста, 2 мальчика вне центра, в том числе в доме преступника. Из числа взрослых погибли 6 мужчин и 6 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек", - говорится в документе.
Ранее телеканал Thai PBS сообщал со ссылкой на полицию, что стрелявший, бывший сержант полиции Панья Кхамрап, скрылся с места преступления и вернулся к себе домой, где застрелил свою жену и малолетнего сына, после чего совершил самоубийство.
Телеканал сообщил также, что одного ребенка и двух взрослых Кхамрап застрелил вне территории Центра развития детей младшего возраста.