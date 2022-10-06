https://ria.ru/20221006/tailand-1821945017.html

Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36

Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36 - РИА Новости, 06.10.2022

Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36

В результате стрельбы в таиландской провинции Нонгбуалампху погибли 24 ребенка, из них 22 – в яслях, и 12 взрослых, еще 12 человек получили ранения различной... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:57

2022-10-06T12:57

2022-10-06T13:32

в мире

таиланд

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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. В результате стрельбы в таиландской провинции Нонгбуалампху погибли 24 ребенка, из них 22 – в яслях, и 12 взрослых, еще 12 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает администрация провинции в специальном бюллетене."В результате стрельбы погибли 36 человек, из них 22 ребенка - 19 мальчиков и 3 девочки - в Центре развития детей младшего возраста, 2 мальчика вне центра, в том числе в доме преступника. Из числа взрослых погибли 6 мужчин и 6 женщин. Ранения различной степени тяжести получили 12 человек", - говорится в документе.Ранее телеканал Thai PBS сообщал со ссылкой на полицию, что стрелявший, бывший сержант полиции Панья Кхамрап, скрылся с места преступления и вернулся к себе домой, где застрелил свою жену и малолетнего сына, после чего совершил самоубийство.Телеканал сообщил также, что одного ребенка и двух взрослых Кхамрап застрелил вне территории Центра развития детей младшего возраста.

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таиланд

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, таиланд