https://ria.ru/20221006/tailand-1821917107.html

Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой

Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой - РИА Новости, 06.10.2022

Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой

Сержант полиции в отставке Панья Кхамрап, расстрелявший 24 детей и восемь взрослых в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:46

2022-10-06T11:46

2022-10-06T13:32

таиланд

в мире

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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Сержант полиции в отставке Панья Кхамрап, расстрелявший 24 детей и восемь взрослых в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, бежал с места преступления к себе домой, где застрелил жену и ребенка, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Thai PBS.Уточняется, что полицейские сначала нашли пикап, принадлежащий преступнику, на котором тот бежал с места преступления, на стоянке у его дома. Дом был окружен, сотрудники полиции пытались вступить в переговоры с Кхамрапом, считая, что он находится внутри, но так как в доме никто не подавал признаков жизни, первой версией полиции было предположение, что преступник уехал из дома на другом транспорте или ушел пешком, говорится в сообщении.Через некоторое время полицейские все-таки приняли решение войти в дом и обнаружили там тела бывшего сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими пистолету, из которого Кхамрап стрелял в яслях. Оружие было также найдено в доме у тела преступника, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.

https://ria.ru/20221004/strelba-1821522427.html

таиланд

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

таиланд, в мире