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Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой - РИА Новости, 06.10.2022
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Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой
Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой - РИА Новости, 06.10.2022
Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой
Сержант полиции в отставке Панья Кхамрап, расстрелявший 24 детей и восемь взрослых в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:46
2022-10-06T13:32
таиланд
в мире
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БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Сержант полиции в отставке Панья Кхамрап, расстрелявший 24 детей и восемь взрослых в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, бежал с места преступления к себе домой, где застрелил жену и ребенка, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Thai PBS.Уточняется, что полицейские сначала нашли пикап, принадлежащий преступнику, на котором тот бежал с места преступления, на стоянке у его дома. Дом был окружен, сотрудники полиции пытались вступить в переговоры с Кхамрапом, считая, что он находится внутри, но так как в доме никто не подавал признаков жизни, первой версией полиции было предположение, что преступник уехал из дома на другом транспорте или ушел пешком, говорится в сообщении.Через некоторое время полицейские все-таки приняли решение войти в дом и обнаружили там тела бывшего сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими пистолету, из которого Кхамрап стрелял в яслях. Оружие было также найдено в доме у тела преступника, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
https://ria.ru/20221004/strelba-1821522427.html
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таиланд, в мире
Таиланд, В мире
11:46 06.10.2022 (обновлено: 13:32 06.10.2022)
 
Мужчина, убивший 32 человека в Таиланде, покончил с собой

Мужчина, убивший 32 человека в яслях в Таиланде, покончил с собой

© AP Photo / Oficina de Investigación Criminal de TailandiaПодозреваемый в нападении на детский центр в городе Нонгбуа Лампху в Таиланде
Подозреваемый в нападении на детский центр в городе Нонгбуа Лампху в Таиланде - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© AP Photo / Oficina de Investigación Criminal de Tailandia
Подозреваемый в нападении на детский центр в городе Нонгбуа Лампху в Таиланде
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 6 окт – РИА Новости. Сержант полиции в отставке Панья Кхамрап, расстрелявший 24 детей и восемь взрослых в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, бежал с места преступления к себе домой, где застрелил жену и ребенка, а затем покончил с собой, сообщает телеканал Thai PBS.
Уточняется, что полицейские сначала нашли пикап, принадлежащий преступнику, на котором тот бежал с места преступления, на стоянке у его дома. Дом был окружен, сотрудники полиции пытались вступить в переговоры с Кхамрапом, считая, что он находится внутри, но так как в доме никто не подавал признаков жизни, первой версией полиции было предположение, что преступник уехал из дома на другом транспорте или ушел пешком, говорится в сообщении.
Через некоторое время полицейские все-таки приняли решение войти в дом и обнаружили там тела бывшего сержанта, его жены и ребенка с пулевыми ранениями, соответствующими пистолету, из которого Кхамрап стрелял в яслях. Оружие было также найдено в доме у тела преступника, сообщает телеканал со ссылкой на полицию.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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В Кузбассе возбудили дело против мужчины, устроившего стрельбу у школы
 
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