https://ria.ru/20221006/ssha-1821971171.html

США закупают препараты для лечения лучевой болезни

США закупают препараты для лечения лучевой болезни - РИА Новости, 06.10.2022

США закупают препараты для лечения лучевой болезни

Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне роста публикаций в СМИ о возможности использования ядерного оружия выделит 290 миллионов... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:21

2022-10-06T14:21

2022-10-06T14:21

россия

украина

черное море

нато

в мире

сша

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS) на фоне роста публикаций в СМИ о возможности использования ядерного оружия выделит 290 миллионов долларов на закупку партии препарата Nplate, который применятся при лечении острой лучевой болезни.Ранее газета Times сообщила, что НАТО предупредила страны-члены альянса, что Россия может провести ядерные испытания на границах с Украиной – в Черном море. В публикации говорится, что таким образом РФ может продемонстрировать готовность применить оружие массового поражения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это, что Россия не планирует принимать участия в "упражнениях" по ядерной риторике, которой сейчас очень много у западных СМИ и политиков."В рамках продолжительных и постоянных усилий, направленных на то, чтобы лучше подготовиться к спасению жизней после радиоактивных и ядерных чрезвычайных ситуаций, HHS закупает партию препарата Nplate, который одобрен для лечения повреждений клеток крови, которые сопровождают острую лучевую болезнь у взрослых и детей", - говорится в сообщении ведомства.Как отмечается, управление перспективных биомедицинских исследований и разработок (BARDA), входящее в состав подразделения HHS по стратегической готовности и реагированию, "использует... финансирование в размере 290 миллионов долларов из проекта "Биозащита" для закупки этой партии препарата".Позднее представитель министерства, комментируя британской газете Telegraph информацию о закупке препарата, сослался не на международную обстановку, а на то, что "это является частью текущей работы по обеспечению готовности и радиологической безопасности".

https://ria.ru/20220927/lekarstva-1819836551.html

россия

украина

черное море

сша

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, черное море, нато, в мире, сша