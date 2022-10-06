https://ria.ru/20221006/spros-1821920926.html

Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин

Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022

Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин

Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:56

2022-10-06T11:56

2022-10-06T12:09

россия

экономика

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589099901_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_c295f194e1cd2c0a18a2430c85bfe536.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.Он отметил, что действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Правительство РФ приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, добавил он, экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам."Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на нашем рынке труда. Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле - до 13,5% по итогам прошлой недели", - сказал Мишустин.По его словам, такая ситуация стала результатом реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.

https://ria.ru/20220926/tsena-1819652158.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, экономика, михаил мишустин