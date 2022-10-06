Рейтинг@Mail.ru
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/spros-1821920926.html
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин
Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:56
2022-10-06T12:09
россия
экономика
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589099901_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_c295f194e1cd2c0a18a2430c85bfe536.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.Он отметил, что действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Правительство РФ приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, добавил он, экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам."Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на нашем рынке труда. Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле - до 13,5% по итогам прошлой недели", - сказал Мишустин.По его словам, такая ситуация стала результатом реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.
https://ria.ru/20220926/tsena-1819652158.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589099901_397:221:2833:2048_1920x0_80_0_0_617cc1a395faa450fa4da752f7fe91e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
11:56 06.10.2022 (обновлено: 12:09 06.10.2022)
 
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: потребительский спрос в России постепенно восстанавливается

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.
Он отметил, что действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Правительство РФ приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, добавил он, экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам.
"Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на нашем рынке труда. Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле - до 13,5% по итогам прошлой недели", - сказал Мишустин.
По его словам, такая ситуация стала результатом реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.
Работа магазина Мир кожи и меха в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
26 сентября, 20:49
Цены на одежду снижаются до 50 процентов благодаря параллельному импорту
 
РоссияЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала