https://ria.ru/20221006/spros-1821920926.html
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин
Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:56
2022-10-06T11:56
2022-10-06T12:09
россия
экономика
михаил мишустин
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.Он отметил, что действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Правительство РФ приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, добавил он, экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам."Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на нашем рынке труда. Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле - до 13,5% по итогам прошлой недели", - сказал Мишустин.По его словам, такая ситуация стала результатом реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.
https://ria.ru/20220926/tsena-1819652158.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, михаил мишустин
Россия, Экономика, Михаил Мишустин
11:56 06.10.2022 (обновлено: 12:09 06.10.2022)
Потребительский спрос в России восстанавливается, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: потребительский спрос в России постепенно восстанавливается
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России постепенно восстанавливается, поддержку ему оказывает стабильная ситуация на рынке труда, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.
Он отметил, что действующие против России санкции носят беспрецедентный масштаб. Правительство РФ приняло меры, чтобы нивелировать их влияние, добавил он, экономика доказывает свою способность адаптироваться к внешним вызовам.
"Постепенно восстанавливается потребительский спрос. Поддержку ему оказывает стабильная ситуация на нашем рынке труда. Инвестиционная активность в первом полугодии находилась на высоком уровне. Замедлилась инфляция - с пикового значения в 17,8% в годовом выражении в апреле - до 13,5% по итогам прошлой недели", - сказал Мишустин.
По его словам, такая ситуация стала результатом реализации плана первоочередных действий по обеспечению развития экономики в условиях санкций.