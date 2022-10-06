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ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF"

ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" - РИА Новости, 06.10.2022

ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF"

ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:43

2022-10-06T16:43

2022-10-06T16:43

втб

константин мельников

париж

культура

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба банка.Выставка приурочена к 130-летию русского архитектора Константина Степановича Мельникова.Широкой публике будут впервые представлены более двухсот экспонатов – архитектурная и художественная графика, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором Мельниковым. В экспозицию также войдут уникальные мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak, медаль за участие в Международной выставке, дорожное бюро. Особое место займут архитектурные макеты, изготовленные специально к выставке."Для нас было важно поддержать столь значимое событие. Эта выставка станет первым полномасштабным исследованием жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангардной архитектуры. Банк ВТБ много лет активно участвует в культурной жизни, развивает сотрудничество с множеством музеев в рамках социальной программы "Культурная страна". Выставка "Мельников" – это новая веха в реализации проектов в сфере культуры и искусства Банком ВТБ. Она станет началом нашего сотрудничества с Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева, с которым мы представим в будущем важные интересные проекты об эпохе авангарда и конструктивизма", - сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.Выставка будет работать по 23 января 2023 года.

https://ria.ru/20220919/vtb-1817811356.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, константин мельников, париж, культура, новости компаний - экономика