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ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF"
ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF" - РИА Новости, 06.10.2022
ВТБ выступил генспонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF"
ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:43
2022-10-06T16:43
2022-10-06T16:43
втб
константин мельников
париж
культура
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба банка.Выставка приурочена к 130-летию русского архитектора Константина Степановича Мельникова.Широкой публике будут впервые представлены более двухсот экспонатов – архитектурная и художественная графика, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором Мельниковым. В экспозицию также войдут уникальные мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова в Париж для строительства знаменитого Павильона СССР 1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak, медаль за участие в Международной выставке, дорожное бюро. Особое место займут архитектурные макеты, изготовленные специально к выставке."Для нас было важно поддержать столь значимое событие. Эта выставка станет первым полномасштабным исследованием жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангардной архитектуры. Банк ВТБ много лет активно участвует в культурной жизни, развивает сотрудничество с множеством музеев в рамках социальной программы "Культурная страна". Выставка "Мельников" – это новая веха в реализации проектов в сфере культуры и искусства Банком ВТБ. Она станет началом нашего сотрудничества с Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева, с которым мы представим в будущем важные интересные проекты об эпохе авангарда и конструктивизма", - сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.Выставка будет работать по 23 января 2023 года.
https://ria.ru/20220919/vtb-1817811356.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, константин мельников, париж, культура, новости компаний - экономика
ВТБ, Константин Мельников, Париж, Культура, Новости компаний - Экономика
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. ВТБ выступил генеральным спонсором выставки "МЕЛЬНИКОВ/MELNIKOFF", которая открылась в Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева, сообщает пресс-служба банка.
Выставка приурочена к 130-летию русского архитектора Константина Степановича Мельникова.
Широкой публике будут впервые представлены более двухсот экспонатов – архитектурная и художественная графика, архивные документы, живопись, личные вещи Мельникова и фотоматериалы из архива Дома Мельникова, который был сохранен сыном архитектора Виктором Мельниковым. В экспозицию также войдут уникальные мемориальные предметы, связанные с первым путешествием Константина Мельникова
в Париж
для строительства знаменитого Павильона СССР
1925 года: фотоаппарат фирмы Kodak, медаль за участие в Международной выставке, дорожное бюро. Особое место займут архитектурные макеты, изготовленные специально к выставке.
"Для нас было важно поддержать столь значимое событие. Эта выставка станет первым полномасштабным исследованием жизни, творчества и наследия одного из самых ярких представителей авангардной архитектуры. Банк ВТБ много лет активно участвует в культурной жизни, развивает сотрудничество с множеством музеев в рамках социальной программы "Культурная страна". Выставка "Мельников" – это новая веха в реализации проектов в сфере культуры и искусства Банком ВТБ. Она станет началом нашего сотрудничества с Государственным музеем архитектуры имени А.В. Щусева, с которым мы представим в будущем важные интересные проекты об эпохе авангарда и конструктивизма", - сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.
Выставка будет работать по 23 января 2023 года.