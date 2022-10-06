https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1822039817.html

Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине

Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине - РИА Новости, 06.10.2022

Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:41

2022-10-06T17:41

2022-10-06T17:41

специальная военная операция на украине

в мире

андрей гурулев

россия

украина

госдума рф

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца."Нам нужно работать по критически важным объектам. Не спонтанно, а чёткой, проработанной операцией. Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям – с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, андрей гурулев, россия, украина, госдума рф