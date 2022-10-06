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Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1822039817.html
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:41
2022-10-06T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
андрей гурулев
россия
украина
госдума рф
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца."Нам нужно работать по критически важным объектам. Не спонтанно, а чёткой, проработанной операцией. Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям – с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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в мире, андрей гурулев, россия, украина, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Гурулев, Россия, Украина, Госдума РФ
17:41 06.10.2022
 
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине

Депутат Гурулев призвал к ударам по критически важным объектам для завершения спецоперации

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца.
"Нам нужно работать по критически важным объектам. Не спонтанно, а чёткой, проработанной операцией. Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям – с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАндрей ГурулевРоссияУкраинаГосдума РФ
 
 
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