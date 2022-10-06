https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1822039817.html
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине - РИА Новости, 06.10.2022
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:41
2022-10-06T17:41
2022-10-06T17:41
специальная военная операция на украине
в мире
андрей гурулев
россия
украина
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801561140_328:452:3164:2047_1920x0_80_0_0_fabae180f36299ea34fc20dd22ec4755.jpg
МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что удары по критически важным объектам позволят завершить специальную военную операцию за два месяца."Нам нужно работать по критически важным объектам. Не спонтанно, а чёткой, проработанной операцией. Как раз пока готовится мобресурс, у нас есть месяц-два, чтобы эту тему закрыть по всем направлениям – с промышленностью, жизненно важными объектами, но для этого надо всё детально просчитать", - написал парламентарий в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801561140_944:419:3114:2047_1920x0_80_0_0_512922e332e8630872009d054a7c965e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, андрей гурулев, россия, украина, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Гурулев, Россия, Украина, Госдума РФ
Депутат призвал к ударам по критической инфраструктуре на Украине
Депутат Гурулев призвал к ударам по критически важным объектам для завершения спецоперации