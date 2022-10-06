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Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 06.10.2022
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Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 06.10.2022
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
полтава
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.
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в мире, россия, херсонская область , полтава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Полтава
14:45 06.10.2022
 
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Минобороны: российская ПВО сбила девять украинских беспилотников и три снаряда "Ольха"

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" Вооруженных сил РФ на боевых позициях. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, сообщило Минобороны, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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