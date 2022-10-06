https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821977812.html
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 06.10.2022
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
2022-10-06T14:45
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821976804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , полтава
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область , Полтава
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Минобороны: российская ПВО сбила девять украинских беспилотников и три снаряда "Ольха"