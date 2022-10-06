https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821977812.html

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 06.10.2022

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

2022-10-06T14:45

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за сутки девять украинских беспилотников, сбили три снаряда РСЗО "Ольха", сообщило в четверг Минобороны России."Средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Червоноармейское, Дмитренко, Чаривное Херсонской области, Покровское, Полтава, Троицкое Луганской Народной Республики, Орлинское и Моспино Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, сообщило Минобороны, в воздухе сбиты три снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" в районе населенного пункта Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821976804.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, херсонская область , полтава