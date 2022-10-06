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Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град" - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821976804.html
Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град" - РИА Новости, 06.10.2022
Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град"
Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские батареи РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:42
2022-10-06T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
россия
харьковская область
северск
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские батареи РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления украинских войск, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах.Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожье, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html
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россия
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в мире, россия, харьковская область, северск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Харьковская область, Северск
14:42 06.10.2022
 
Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град"

Минобороны: российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в ходе спецоперации на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские батареи РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ.
"В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления украинских войск, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах.
Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожье, добавили в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияХарьковская областьСеверск
 
 
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