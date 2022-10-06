https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821976804.html

Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град"

Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град" - РИА Новости, 06.10.2022

Российские артиллеристы уничтожили две украинские батареи РСЗО "Град"

Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские батареи РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:42

2022-10-06T14:42

2022-10-06T14:42

специальная военная операция на украине

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россия

харьковская область

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили за сутки две украинские батареи РСЗО "Град", сообщило Минобороны РФ."В ходе контрбатарейной борьбы поражены две украинские батареи реактивных систем залпового огня "Град" в районах населенных пунктов Двуречная Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского военного ведомства.Кроме того, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены восемь пунктов управления украинских войск, 63 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 173 районах.Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Северск и Водяное ДНР, а также города Запорожье, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html

https://ria.ru/20221006/voennye-1821974346.html

россия

харьковская область

северск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, харьковская область, северск