https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821973924.html
ВКС уничтожили более 280 украинских военных
ВКС уничтожили более 280 украинских военных - РИА Новости, 06.10.2022
ВКС уничтожили более 280 украинских военных
ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:29
2022-10-06T14:29
2022-10-06T14:38
специальная военная операция на украине
россия
николаевская область
войска воздушно-космической обороны
безопасность
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Николаевская область, Войска воздушно-космической обороны, Безопасность, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
14:29 06.10.2022 (обновлено: 14:38 06.10.2022)
ВКС уничтожили более 280 украинских военных
Минобороны: ВКС уничтожили более 280 военных ВСУ в Херсонской и Николаевской областях