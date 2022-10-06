https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821973924.html

ВКС уничтожили более 280 украинских военных

ВКС уничтожили более 280 украинских военных - РИА Новости, 06.10.2022

ВКС уничтожили более 280 украинских военных

ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:29

2022-10-06T14:29

2022-10-06T14:38

специальная военная операция на украине

россия

николаевская область

войска воздушно-космической обороны

безопасность

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВКС России уничтожили еще более 280 украинских военных в Херсонской и Николаевской областях, сообщило в четверг министерство обороны РФ."В результате ракетных и авиационных ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области, 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Мураховка Николаевской области, 60-й пехотной бригады в районе населенных пунктов Трифоновка и Новая Каменка Херсонской области уничтожено более 280 украинских военнослужащих и девять единиц военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221006/perepravy-1821975305.html

россия

николаевская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, николаевская область, войска воздушно-космической обороны, безопасность, херсонская область , вооруженные силы украины