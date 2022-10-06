https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821972947.html
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 06.10.2022
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону
ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:27
2022-10-06T14:27
2022-10-06T15:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ."На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20221006/ukraina-1821972817.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821986331_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_5d7f53c80f2992a6efda112a40477475.jpg
Конашенков о попытках противника прорвать оборону войск РФ
ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.
2022-10-06T14:27
true
PT4M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
14:27 06.10.2022 (обновлено: 15:16 06.10.2022)
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону в направлении Дудчан, Суханово, Садок