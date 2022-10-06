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В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 06.10.2022
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону
ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных,... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:27
2022-10-06T15:16
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ."На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.
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Конашенков о попытках противника прорвать оборону войск РФ
ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ
14:27 06.10.2022 (обновлено: 15:16 06.10.2022)
 
В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону

В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону в направлении Дудчан, Суханово, Садок

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ.
"На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.
Работа расчета артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 14:27Специальная военная операция на Украине
Украинских военных отбросили от линии обороны на всех направлениях
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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