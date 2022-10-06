https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821972947.html

В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону

В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону - РИА Новости, 06.10.2022

В Минобороны заявили о попытках ВСУ прорвать оборону

ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных,... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:27

2022-10-06T14:27

2022-10-06T15:16

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ."На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20221006/ukraina-1821972817.html

россия

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Дарья Буймова

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Конашенков о попытках противника прорвать оборону войск РФ ВС РФ отбросили противника, который силами четырех батальонных тактических групп в течение суток многократно пытался прорвать оборону российских военных, уничтожено более 100 украинских военнослужащих, сообщило в четверг Министерство обороны РФ. "На Андреево-Криворожском направлении противник силами четырех батальонных тактических групп в течение суток предпринимал многократные попытки прорвать оборону наших войск в направлении населенных пунктов Дудчаны, Суханово, Садок, Брускинское", - говорится в сводке военного ведомства. 2022-10-06T14:27 true PT4M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, вооруженные силы рф