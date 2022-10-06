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В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:42
2022-10-06T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; танк; четыре бронетранспортера; две укрепленные огневые точки; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники.
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луганская народная республика
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безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика
10:42 06.10.2022
 
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки

Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 70 военных ВСУ и одного танка за сутки

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкБойцы Народной милиции ЛНР
Бойцы Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; танк; четыре бронетранспортера; две укрепленные огневые точки; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники.
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