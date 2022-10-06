https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821898015.html

В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки

В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022

В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:42

2022-10-06T10:42

2022-10-06T10:42

специальная военная операция на украине

безопасность

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797694044_0:0:2582:1452_1920x0_80_0_0_b856d551ea74f22cbc58f58f126ca463.jpg

ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; танк; четыре бронетранспортера; две укрепленные огневые точки; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники.

https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, луганская народная республика