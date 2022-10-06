https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821898015.html
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки - РИА Новости, 06.10.2022
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:42
2022-10-06T10:42
2022-10-06T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 70 человек, танк, четыре бронетранспортера и две укрепленные огневые точки, сообщила в четверг народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 70 человек личного состава; танк; четыре бронетранспортера; две укрепленные огневые точки; 10 единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В среду народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 50 человек личного состава, три бронетранспортера; шесть единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221006/front-1821704206.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Луганская Народная Республика
В ДНР сообщили об уничтожении до 70 украинских военных за сутки
Народная милиция ДНР заявила об уничтожении до 70 военных ВСУ и одного танка за сутки