Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин
Сахалин в Совфеде представит экс-спикер парламента региона Андрей Хапочкин
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Полномочиями сенатора РФ - представителя в Совете Федерации от Сахалинской областной думы восьмого созыва наделен Андрей Хапочкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента региона.
"Предложение о выдвижении кандидатуры Андрея Хапочкина в верхнюю палату российского парламента от законодательного органа власти Сахалинской области поступило от фракции "Единая Россия". Голосование было тайным, за экс-спикера областной думы отдали свои голоса большинство депутатов восьмого созыва", - уточнил собеседник агентства.
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Андрей Хапочкин в 1992 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники, занимал различные должности в телекомпаниях ГТРК "Сахалин" и АСТВ, в администрации области. С 2006 года является депутатом Сахалинской областной Думы, возглавлял комитет по спорту, туризму и молодежной политике, был спикером регионального парламента седьмого созыва. Кроме того, он возглавляет региональное отделение партии "Единая Россия", является координатором федерального партийного проекта "Городская среда" в Сахалинской области. Входит в кадровый резерв президента Российской Федерации.
Исполнительный орган государственной власти Сахалинской области в Совете Федерации представляет Григорий Карасин.
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