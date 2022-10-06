Рейтинг@Mail.ru
Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sovfed-1821871071.html
Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин
Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин - РИА Новости, 06.10.2022
Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин
Полномочиями сенатора РФ - представителя в Совете Федерации от Сахалинской областной думы восьмого созыва наделен Андрей Хапочкин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T08:17
2022-10-06T08:17
политика
григорий карасин
сахалинская область
сахалин
россия
сахалинская областная дума
совет федерации рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_100:458:2926:2048_1920x0_80_0_0_0195244a52533d6c1a2172dfd56b6be2.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Полномочиями сенатора РФ - представителя в Совете Федерации от Сахалинской областной думы восьмого созыва наделен Андрей Хапочкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента региона."Предложение о выдвижении кандидатуры Андрея Хапочкина в верхнюю палату российского парламента от законодательного органа власти Сахалинской области поступило от фракции "Единая Россия". Голосование было тайным, за экс-спикера областной думы отдали свои голоса большинство депутатов восьмого созыва", - уточнил собеседник агентства.Андрей Хапочкин в 1992 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники, занимал различные должности в телекомпаниях ГТРК "Сахалин" и АСТВ, в администрации области. С 2006 года является депутатом Сахалинской областной Думы, возглавлял комитет по спорту, туризму и молодежной политике, был спикером регионального парламента седьмого созыва. Кроме того, он возглавляет региональное отделение партии "Единая Россия", является координатором федерального партийного проекта "Городская среда" в Сахалинской области. Входит в кадровый резерв президента Российской Федерации.Исполнительный орган государственной власти Сахалинской области в Совете Федерации представляет Григорий Карасин.
https://ria.ru/20221004/kosachev-1821342524.html
https://ria.ru/20220921/radaev-1818368316.html
сахалинская область
сахалин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775034646_311:281:2667:2048_1920x0_80_0_0_1fa494a1a1ae7401e213c07402fbcbe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, григорий карасин, сахалинская область, сахалин, россия, сахалинская областная дума, совет федерации рф, единая россия
Политика, Григорий Карасин, Сахалинская область, Сахалин, Россия, Сахалинская областная Дума, Совет Федерации РФ, Единая Россия
08:17 06.10.2022
 
Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин

Сахалин в Совфеде представит экс-спикер парламента региона Андрей Хапочкин

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Полномочиями сенатора РФ - представителя в Совете Федерации от Сахалинской областной думы восьмого созыва наделен Андрей Хапочкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента региона.
"Предложение о выдвижении кандидатуры Андрея Хапочкина в верхнюю палату российского парламента от законодательного органа власти Сахалинской области поступило от фракции "Единая Россия". Голосование было тайным, за экс-спикера областной думы отдали свои голоса большинство депутатов восьмого созыва", - уточнил собеседник агентства.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 10:16
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда
Андрей Хапочкин в 1992 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники, занимал различные должности в телекомпаниях ГТРК "Сахалин" и АСТВ, в администрации области. С 2006 года является депутатом Сахалинской областной Думы, возглавлял комитет по спорту, туризму и молодежной политике, был спикером регионального парламента седьмого созыва. Кроме того, он возглавляет региональное отделение партии "Единая Россия", является координатором федерального партийного проекта "Городская среда" в Сахалинской области. Входит в кадровый резерв президента Российской Федерации.
Исполнительный орган государственной власти Сахалинской области в Совете Федерации представляет Григорий Карасин.
Бывший губернатор Саратовской области Валерий Радаев - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
21 сентября, 11:45
Экс-губернатор Саратовской области Радаев вошел в Совет Федерации
 
ПолитикаГригорий КарасинСахалинская областьСахалинРоссияСахалинская областная ДумаСовет Федерации РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала