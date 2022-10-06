https://ria.ru/20221006/sovfed-1821871071.html

Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин

Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин - РИА Новости, 06.10.2022

Сахалин в Совфеде представит Андрей Хапочкин

Полномочиями сенатора РФ - представителя в Совете Федерации от Сахалинской областной думы восьмого созыва наделен Андрей Хапочкин, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T08:17

2022-10-06T08:17

2022-10-06T08:17

политика

григорий карасин

сахалинская область

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единая россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 окт - РИА Новости. Полномочиями сенатора РФ - представителя в Совете Федерации от Сахалинской областной думы восьмого созыва наделен Андрей Хапочкин, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента региона."Предложение о выдвижении кандидатуры Андрея Хапочкина в верхнюю палату российского парламента от законодательного органа власти Сахалинской области поступило от фракции "Единая Россия". Голосование было тайным, за экс-спикера областной думы отдали свои голоса большинство депутатов восьмого созыва", - уточнил собеседник агентства.Андрей Хапочкин в 1992 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники, занимал различные должности в телекомпаниях ГТРК "Сахалин" и АСТВ, в администрации области. С 2006 года является депутатом Сахалинской областной Думы, возглавлял комитет по спорту, туризму и молодежной политике, был спикером регионального парламента седьмого созыва. Кроме того, он возглавляет региональное отделение партии "Единая Россия", является координатором федерального партийного проекта "Городская среда" в Сахалинской области. Входит в кадровый резерв президента Российской Федерации.Исполнительный орган государственной власти Сахалинской области в Совете Федерации представляет Григорий Карасин.

https://ria.ru/20221004/kosachev-1821342524.html

https://ria.ru/20220921/radaev-1818368316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, григорий карасин, сахалинская область, сахалин, россия, сахалинская областная дума, совет федерации рф, единая россия