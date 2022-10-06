https://ria.ru/20221006/soveschanie-1821950652.html
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства - РИА Новости, 06.10.2022
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:17
2022-10-06T13:17
2022-10-06T13:17
политика
владимир путин
максим решетников
россия
дмитрий песков
экономика
правительство рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня, 6 октября, в четверг президент в Ново-Огарево будет главным образом заниматься вопросами экономики. Сегодня в серии регулярных встреч совещание по вопросам экономики, экономического развития. Участвует экономический блок и правительства, и администрации. Будет открыто выступление президента", - сказал он журналистам.По словам Пескова, профильный доклад в закрытом режиме сделает министр экономического развития Максим Решетников.
https://ria.ru/20221006/orden-1821947932.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_f290d237bf28886a1b8d6efb3b552826.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, максим решетников, россия, дмитрий песков, экономика, правительство рф
Политика, Владимир Путин, Максим Решетников, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Правительство РФ
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства и администрацией президента