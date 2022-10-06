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Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства - РИА Новости, 06.10.2022
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Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства - РИА Новости, 06.10.2022
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства
Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:17
2022-10-06T13:17
политика
владимир путин
максим решетников
россия
дмитрий песков
экономика
правительство рф
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня, 6 октября, в четверг президент в Ново-Огарево будет главным образом заниматься вопросами экономики. Сегодня в серии регулярных встреч совещание по вопросам экономики, экономического развития. Участвует экономический блок и правительства, и администрации. Будет открыто выступление президента", - сказал он журналистам.По словам Пескова, профильный доклад в закрытом режиме сделает министр экономического развития Максим Решетников.
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политика, владимир путин, максим решетников, россия, дмитрий песков, экономика, правительство рф
Политика, Владимир Путин, Максим Решетников, Россия, Дмитрий Песков, Экономика, Правительство РФ
13:17 06.10.2022
 
Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства

Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства и администрацией президента

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Сегодня, 6 октября, в четверг президент в Ново-Огарево будет главным образом заниматься вопросами экономики. Сегодня в серии регулярных встреч совещание по вопросам экономики, экономического развития. Участвует экономический блок и правительства, и администрации. Будет открыто выступление президента", - сказал он журналистам.
По словам Пескова, профильный доклад в закрытом режиме сделает министр экономического развития Максим Решетников.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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