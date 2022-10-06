https://ria.ru/20221006/soveschanie-1821950652.html

Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства

Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства - РИА Новости, 06.10.2022

Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства

Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:17

2022-10-06T13:17

2022-10-06T13:17

политика

владимир путин

максим решетников

россия

дмитрий песков

экономика

правительство рф

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет совещание с экономическим блоком правительства и представителями администрации Кремля, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Сегодня, 6 октября, в четверг президент в Ново-Огарево будет главным образом заниматься вопросами экономики. Сегодня в серии регулярных встреч совещание по вопросам экономики, экономического развития. Участвует экономический блок и правительства, и администрации. Будет открыто выступление президента", - сказал он журналистам.По словам Пескова, профильный доклад в закрытом режиме сделает министр экономического развития Максим Решетников.

https://ria.ru/20221006/orden-1821947932.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, максим решетников, россия, дмитрий песков, экономика, правительство рф