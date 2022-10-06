https://ria.ru/20221006/sotssfera-1821964163.html
Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы
Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы - РИА Новости, 06.10.2022
Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы
Тюменская область второй год подряд входит в пятерку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:52
2022-10-06T13:52
2022-10-06T13:52
тюменская область
экономика
александр моор
россия
тюменская область
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ТЮМЕНЬ, 6 окт – РИА Новости. Тюменская область второй год подряд входит в пятерку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере, власти региона и впредь будут поддерживать инициативы тюменцев по развитию соцсферы и повышению качества жизни земляков, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.Тюменская область в рейтинге регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России по итогам 2021 года заняла четвертое место, в том числе по такому важному показателю, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций."Лидирующих позиций мы достигли благодаря системной работе региональной команды, в которую входят не только органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий, но и сами общественники и предприниматели. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать деловые инициативы тюменцев, направленные на развитие социальной сферы и повышение качества жизни земляков", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.Рейтинг регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России формирует с 2018 года. По итогам рейтинга за 2017 год Тюменская область занимала 32-е место, за 2018 год – 20-е, за 2019 год – 10-е место. В 2020 году Тюменская область впервые вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место.
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экономика, александр моор, россия, тюменская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Тюменская область, Экономика, Александр Моор, Россия, Тюменская область, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы
Губернатор Морр: тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы
ТЮМЕНЬ, 6 окт – РИА Новости. Тюменская область второй год подряд входит в пятерку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере, власти региона и впредь будут поддерживать инициативы тюменцев по развитию соцсферы и повышению качества жизни земляков, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Тюменская область в рейтинге регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития
РФ России по итогам 2021 года заняла четвертое место, в том числе по такому важному показателю, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций.
"Лидирующих позиций мы достигли благодаря системной работе региональной команды, в которую входят не только органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий, но и сами общественники и предприниматели. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать деловые инициативы тюменцев, направленные на развитие социальной сферы и повышение качества жизни земляков", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Рейтинг регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России формирует с 2018 года. По итогам рейтинга за 2017 год Тюменская область занимала 32-е место, за 2018 год – 20-е, за 2019 год – 10-е место. В 2020 году Тюменская область впервые вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место.