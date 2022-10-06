https://ria.ru/20221006/sotssfera-1821964163.html

Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы

Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы - РИА Новости, 06.10.2022

Тюменские власти успешно поддерживают инициативы по развитию соцсферы

Тюменская область второй год подряд входит в пятерку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:52

2022-10-06T13:52

2022-10-06T13:52

тюменская область

экономика

александр моор

россия

тюменская область

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ТЮМЕНЬ, 6 окт – РИА Новости. Тюменская область второй год подряд входит в пятерку лидеров в рейтинге Министерства экономического развития РФ по вовлечению негосударственного сектора в оказание услуг в социальной сфере, власти региона и впредь будут поддерживать инициативы тюменцев по развитию соцсферы и повышению качества жизни земляков, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.Тюменская область в рейтинге регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России по итогам 2021 года заняла четвертое место, в том числе по такому важному показателю, как доля городов и районов, реализующих муниципальные программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций."Лидирующих позиций мы достигли благодаря системной работе региональной команды, в которую входят не только органы власти и ресурсные центры поддержки социально ориентированных НКО и социальных предприятий, но и сами общественники и предприниматели. Мы и в дальнейшем готовы поддерживать деловые инициативы тюменцев, направленные на развитие социальной сферы и повышение качества жизни земляков", – прокомментировал губернатор Тюменской области Александр Моор.Рейтинг регионов России по реализации механизмов поддержки СОНКО и социальных предпринимателей Минэкономразвития РФ России формирует с 2018 года. По итогам рейтинга за 2017 год Тюменская область занимала 32-е место, за 2018 год – 20-е, за 2019 год – 10-е место. В 2020 году Тюменская область впервые вошла в пятерку лидеров, заняв четвертое место.

https://ria.ru/20221004/tyumen-1821375521.html

россия

тюменская область

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экономика, александр моор, россия, тюменская область, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)