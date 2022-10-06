https://ria.ru/20221006/sotsset-1822000383.html

Российские разработчики представили новую соцсеть QR'ME

Российские разработчики представили новую соцсеть QR'ME - РИА Новости, 06.10.2022

Российские разработчики представили новую соцсеть QR'ME

Российские разработчики представили новую социальную сеть QR'ME, в ней пользователи смогут присвоить своему профилю, фотографии, посту или анонсу мероприятия... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:01

2022-10-06T16:01

2022-10-06T16:41

технологии

google

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Российские разработчики представили новую социальную сеть QR'ME, в ней пользователи смогут присвоить своему профилю, фотографии, посту или анонсу мероприятия уникальный QR-код, чтобы делиться им с другими, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "QR'ME - социальная сеть с возможностями сервиса по обмену фото- и видеоконтентом, планирования мероприятий и мессенджером… Каждый пользователь соцсети может стать обладателем своего уникального QR-кода, который можно будет прикрепить к профилю, конкретной фотографии или посту, анонсу мероприятия или видеоролику или сделать удобным навигатором, чтобы вести других пользователей на конкретные посты или создаваемые мероприятия", - говорится в сообщении.Социальная сеть уже доступна для скачивания в App Store и Google Play."Через наше приложение пользователи смогут пригласить друзей на пробежку, присоединиться к закрытой онлайн-конференции или просто собраться вместе, чтобы посмотреть фильм или послушать музыку. Сервис станет проводником между организаторами и участниками мероприятия, помогая одним создавать свои собственные анонсы, а другим – находить интересные мероприятия", - сказал основатель и управляющий директор социальной сети QR'ME Александр Агеев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220922/vkontakte-1818705614.html

https://ria.ru/20220312/sotsseti-1777803259.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, google