Рейтинг@Mail.ru
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sotrudnichestvo-1821984827.html
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями - РИА Новости, 06.10.2022
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями
Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:09
2022-10-06T15:20
иран
россия
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
владимир путин
тегеран (город)
евразийский экономический союз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
СКОЛКОВО, 6 окт - РИА Новости. Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния "жестоким санкциям" против РФ и Ирана, он отметил, что иранские власти "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной". "Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", - сказал он.В целом Мохбер назвал иранско-российские отношения хорошими и развивающимися, подчеркнул решимость Тегерана развивать связи, в частности, в текущих трудных условиях. Он проинформировал Мишустина, что провел встречу с крупными российскими компаниями, на которой обсуждались вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта."Были приняты очень хорошие решения", - отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", - заключил Мохбер.Отдельно он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии сотрудничества с ШОС, ЕАЭС, БРИКС и благодарен РФ за поддержку в этих объединениях.Мохбер призвал активизировать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, в том числе по проекту создания транспортного коридора "Север - Юг".Иран также заинтересован в развитии взаимодействия в энергетике и в участии российских компаний в своих нефтегазовых месторождениях, и в создании мощностей по производству сжиженного газа на территории Ирана.Отдельно Мохбер коснулся темы разработки механизма поставок зерна. "Соответствующие обещания были даны в этой сфере, но они, к сожалению, до сих пор не реализованы. Пересмотр Россией по пошлинам, по поставкам зерна. (Подчеркиваю) важность закупки зерна в России, а также предоставление соответствующих освобождений от тарифов, как Россия это предоставляет участникам ЕАЭС", - пояснил первый вице-президент Ирана.Он поблагодарил за организацию Каспийского экономического форума и передал теплые приветствия президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20221006/neft-1821953883.html
https://ria.ru/20221006/iran-1821883756.html
https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин, владимир путин, тегеран (город), евразийский экономический союз, шос, брикс
Иран, Россия, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Тегеран (город), Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
15:09 06.10.2022 (обновлено: 15:20 06.10.2022)
 
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями

Вице-президент Ирана Мохбер: готовы делиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями

© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в медиабанкНа одной из улиц Тегерана
На одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
На одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
СКОЛКОВО, 6 окт - РИА Новости. Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния "жестоким санкциям" против РФ и Ирана, он отметил, что иранские власти "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной". "Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", - сказал он.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 13:25
Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа
В целом Мохбер назвал иранско-российские отношения хорошими и развивающимися, подчеркнул решимость Тегерана развивать связи, в частности, в текущих трудных условиях. Он проинформировал Мишустина, что провел встречу с крупными российскими компаниями, на которой обсуждались вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта.
"Были приняты очень хорошие решения", - отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", - заключил Мохбер.
Отдельно он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии сотрудничества с ШОС, ЕАЭС, БРИКС и благодарен РФ за поддержку в этих объединениях.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 09:50
Иран рассчитывает на большую сплоченность с Россией в сфере энергоресурсов
Мохбер призвал активизировать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, в том числе по проекту создания транспортного коридора "Север - Юг".
Иран также заинтересован в развитии взаимодействия в энергетике и в участии российских компаний в своих нефтегазовых месторождениях, и в создании мощностей по производству сжиженного газа на территории Ирана.
Отдельно Мохбер коснулся темы разработки механизма поставок зерна. "Соответствующие обещания были даны в этой сфере, но они, к сожалению, до сих пор не реализованы. Пересмотр Россией по пошлинам, по поставкам зерна. (Подчеркиваю) важность закупки зерна в России, а также предоставление соответствующих освобождений от тарифов, как Россия это предоставляет участникам ЕАЭС", - пояснил первый вице-президент Ирана.
Он поблагодарил за организацию Каспийского экономического форума и передал теплые приветствия президенту РФ Владимиру Путину.
Склад запчастей - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 07:40
Иран хочет создавать с Россией предприятия по производству автозапчастей
 
ИранРоссияЭкономикаЦены на нефтьМихаил МишустинВладимир ПутинТегеран (город)Евразийский экономический союзШОСБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала