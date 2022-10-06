https://ria.ru/20221006/sotrudnichestvo-1821984827.html
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями - РИА Новости, 06.10.2022
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями
Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:09
2022-10-06T15:09
2022-10-06T15:20
иран
россия
экономика
цены на нефть
михаил мишустин
владимир путин
тегеран (город)
евразийский экономический союз
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СКОЛКОВО, 6 окт - РИА Новости. Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния "жестоким санкциям" против РФ и Ирана, он отметил, что иранские власти "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной". "Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", - сказал он.В целом Мохбер назвал иранско-российские отношения хорошими и развивающимися, подчеркнул решимость Тегерана развивать связи, в частности, в текущих трудных условиях. Он проинформировал Мишустина, что провел встречу с крупными российскими компаниями, на которой обсуждались вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта."Были приняты очень хорошие решения", - отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", - заключил Мохбер.Отдельно он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии сотрудничества с ШОС, ЕАЭС, БРИКС и благодарен РФ за поддержку в этих объединениях.Мохбер призвал активизировать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, в том числе по проекту создания транспортного коридора "Север - Юг".Иран также заинтересован в развитии взаимодействия в энергетике и в участии российских компаний в своих нефтегазовых месторождениях, и в создании мощностей по производству сжиженного газа на территории Ирана.Отдельно Мохбер коснулся темы разработки механизма поставок зерна. "Соответствующие обещания были даны в этой сфере, но они, к сожалению, до сих пор не реализованы. Пересмотр Россией по пошлинам, по поставкам зерна. (Подчеркиваю) важность закупки зерна в России, а также предоставление соответствующих освобождений от тарифов, как Россия это предоставляет участникам ЕАЭС", - пояснил первый вице-президент Ирана.Он поблагодарил за организацию Каспийского экономического форума и передал теплые приветствия президенту РФ Владимиру Путину.
https://ria.ru/20221006/neft-1821953883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин, владимир путин, тегеран (город), евразийский экономический союз, шос, брикс
Иран, Россия, Экономика, Цены на нефть, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Тегеран (город), Евразийский экономический союз, ШОС, БРИКС
15:09 06.10.2022 (обновлено: 15:20 06.10.2022)
Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями
Вице-президент Ирана Мохбер: готовы делиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями
СКОЛКОВО, 6 окт - РИА Новости. Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.
Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния "жестоким санкциям" против РФ и Ирана, он отметил, что иранские власти "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной". "Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", - сказал он.
В целом Мохбер назвал иранско-российские отношения хорошими и развивающимися, подчеркнул решимость Тегерана
развивать связи, в частности, в текущих трудных условиях. Он проинформировал Мишустина, что провел встречу с крупными российскими компаниями, на которой обсуждались вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта.
"Были приняты очень хорошие решения", - отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", - заключил Мохбер.
Отдельно он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии сотрудничества с ШОС
, ЕАЭС
, БРИКС
и благодарен РФ за поддержку в этих объединениях.
Мохбер призвал активизировать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, в том числе по проекту создания транспортного коридора "Север - Юг".
Иран также заинтересован в развитии взаимодействия в энергетике и в участии российских компаний в своих нефтегазовых месторождениях, и в создании мощностей по производству сжиженного газа на территории Ирана.
Отдельно Мохбер коснулся темы разработки механизма поставок зерна. "Соответствующие обещания были даны в этой сфере, но они, к сожалению, до сих пор не реализованы. Пересмотр Россией по пошлинам, по поставкам зерна. (Подчеркиваю) важность закупки зерна в России, а также предоставление соответствующих освобождений от тарифов, как Россия это предоставляет участникам ЕАЭС", - пояснил первый вице-президент Ирана.
Он поблагодарил за организацию Каспийского экономического форума и передал теплые приветствия президенту РФ Владимиру Путину
.