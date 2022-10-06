https://ria.ru/20221006/sotrudnichestvo-1821984827.html

Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями

Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями - РИА Новости, 06.10.2022

Иран готов поделиться с Россией 40-летним опытом борьбы с санкциями

Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:09

2022-10-06T15:09

2022-10-06T15:20

иран

россия

экономика

цены на нефть

михаил мишустин

владимир путин

тегеран (город)

евразийский экономический союз

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СКОЛКОВО, 6 окт - РИА Новости. Иран готов поделиться с Россией своим опытом борьбы с санкциями, заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.Говоря о создании совместной рабочей группы для противостояния "жестоким санкциям" против РФ и Ирана, он отметил, что иранские власти "40 лет управляли этими санкциями и не позволили, чтобы они подрывали управление страной". "Наша главная стратегия по проблеме санкций - это их нейтрализация и нивелирование их последствий. Мне кажется, это очень хороший опыт, накопленный нами, и мы можем предоставить его российским коллегам", - сказал он.В целом Мохбер назвал иранско-российские отношения хорошими и развивающимися, подчеркнул решимость Тегерана развивать связи, в частности, в текущих трудных условиях. Он проинформировал Мишустина, что провел встречу с крупными российскими компаниями, на которой обсуждались вопросы инвестиций в месторождения, в развитие поставок сельхозпродукции, вопросы банковского взаимодействия, сотрудничества в сфере транспорта."Были приняты очень хорошие решения", - отметил первый вице-президент Ирана, добавив, что по ним даны соответствующие поручения. "Договорились, что выработаем временной график для реализации этих договоренностей с тем, чтобы можно было их отследить и двигаться вперед", - заключил Мохбер.Отдельно он подчеркнул, что Иран заинтересован в развитии сотрудничества с ШОС, ЕАЭС, БРИКС и благодарен РФ за поддержку в этих объединениях.Мохбер призвал активизировать сотрудничество в сфере транспорта и транзита, в том числе по проекту создания транспортного коридора "Север - Юг".Иран также заинтересован в развитии взаимодействия в энергетике и в участии российских компаний в своих нефтегазовых месторождениях, и в создании мощностей по производству сжиженного газа на территории Ирана.Отдельно Мохбер коснулся темы разработки механизма поставок зерна. "Соответствующие обещания были даны в этой сфере, но они, к сожалению, до сих пор не реализованы. Пересмотр Россией по пошлинам, по поставкам зерна. (Подчеркиваю) важность закупки зерна в России, а также предоставление соответствующих освобождений от тарифов, как Россия это предоставляет участникам ЕАЭС", - пояснил первый вице-президент Ирана.Он поблагодарил за организацию Каспийского экономического форума и передал теплые приветствия президенту РФ Владимиру Путину.

https://ria.ru/20221006/neft-1821953883.html

https://ria.ru/20221006/iran-1821883756.html

https://ria.ru/20220929/avtozapchasti-1820230150.html

иран

россия

тегеран (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, россия, экономика, цены на нефть, михаил мишустин, владимир путин, тегеран (город), евразийский экономический союз, шос, брикс