Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России
Слуцкий призвал Запад унять "наркотические фантазии своей марионетки" Зеленского
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по РФ.
Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Постоянные члены Совбеза ООН… подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, Зеленский находится в агонии.
"На фоне, пусть, редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику", - сообщил парламентарий.