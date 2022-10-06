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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
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Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России
Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий слова Владимира Зеленского о... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:51
2022-10-06T23:51
в мире
леонид слуцкий (политик)
владимир зеленский
нато
совет безопасности оон
украина
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по РФ.Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".По словам Слуцкого, Зеленский находится в агонии."На фоне, пусть, редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику", - сообщил парламентарий.
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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, нато, совет безопасности оон, украина
В мире, Леонид Слуцкий (политик), Владимир Зеленский, НАТО, Совет Безопасности ООН, Украина
23:51 06.10.2022
 
Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России

Слуцкий призвал Запад унять "наркотические фантазии своей марионетки" Зеленского

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
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Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по РФ.
Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
"Постоянные члены Совбеза ООН… подписали в начале года заявление о том, что атомная война никогда не должна быть развязана и победителей быть в ней не может. Россия остается ему привержена. Надеемся на трезвомыслие остальных подписантов. Да, и Западу пора уже наконец унять наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам Слуцкого, Зеленский находится в агонии.
"На фоне, пусть, редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику", - сообщил парламентарий.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
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В миреЛеонид Слуцкий (политик)Владимир ЗеленскийНАТОСовет Безопасности ООНУкраина
 
 
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