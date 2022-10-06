https://ria.ru/20221006/slutskiy-1822109827.html

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России - РИА Новости, 06.10.2022

Слуцкий прокомментировал слова Зеленского о превентивных ударах по России

Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий слова Владимира Зеленского о... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:51

2022-10-06T23:51

2022-10-06T23:51

в мире

леонид слуцкий (политик)

владимир зеленский

нато

совет безопасности оон

украина

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Западу пора унять "наркотические фантазии своей слетевшей с катушек марионетки", так прокомментировал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий слова Владимира Зеленского о превентивных ударах по РФ.Зеленский, выступая по видеосвязи в австралийском Институте Лоуи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".По словам Слуцкого, Зеленский находится в агонии."На фоне, пусть, редких, но все же появляющихся голосов на Западе в пользу решения украинского конфликта не только на "поле боя", он отчаянно втягивает своих хозяев в ядерную риторику", - сообщил парламентарий.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822086926.html

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в мире, леонид слуцкий (политик), владимир зеленский, нато, совет безопасности оон, украина