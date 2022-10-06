https://ria.ru/20221006/siriya-1821924160.html

В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник

В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник - РИА Новости, 06.10.2022

В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник

Вооруженные столкновения разгорелись в четверг на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:05

2022-10-06T12:05

2022-10-06T12:05

война в сирии

в мире

сирия

дейр-эз-зор (мухафаза)

ракка (мухафаза)

вооруженные силы сша

исламское государство

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ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные столкновения разгорелись в четверг на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный военный источник."Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы", - сказал собеседник."Американцы утверждают, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов террористической группировки "Исламское государство"*. Но в итоге они убили обычного пастуха", - добавил источник.По его словам, американские военные также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая организация, запрещена в России.

https://ria.ru/20221002/siriya-1821045158.html

https://ria.ru/20221003/siriya-1821295421.html

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дейр-эз-зор (мухафаза)

ракка (мухафаза)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша, исламское государство