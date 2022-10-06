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В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник - РИА Новости, 06.10.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20221006/siriya-1821924160.html
В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник
В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник - РИА Новости, 06.10.2022
В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник
Вооруженные столкновения разгорелись в четверг на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:05
2022-10-06T12:05
война в сирии
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сирия
дейр-эз-зор (мухафаза)
ракка (мухафаза)
вооруженные силы сша
исламское государство
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ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные столкновения разгорелись в четверг на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный военный источник."Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы", - сказал собеседник."Американцы утверждают, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов террористической группировки "Исламское государство"*. Но в итоге они убили обычного пастуха", - добавил источник.По его словам, американские военные также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20221002/siriya-1821045158.html
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в мире, сирия, дейр-эз-зор (мухафаза), ракка (мухафаза), вооруженные силы сша, исламское государство
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Ракка (мухафаза), Вооруженные силы США, Исламское государство
12:05 06.10.2022
 
В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник

В Сирии в районе города Камышлы после высадки десанта США начались боестолкновения

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США в Сирии
Морские пехотинцы США в Сирии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США в Сирии. Архивное фото
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ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные столкновения разгорелись в четверг на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный военный источник.
"Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы", - сказал собеседник.
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"Американцы утверждают, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов террористической группировки "Исламское государство"*. Но в итоге они убили обычного пастуха", - добавил источник.
По его словам, американские военные также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая организация, запрещена в России.
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