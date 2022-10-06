В Сирии после высадки десанта США начались боестолкновения, заявил источник
В Сирии в районе города Камышлы после высадки десанта США начались боестолкновения
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США в Сирии
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 6 окт – РИА Новости. Вооруженные столкновения разгорелись в четверг на северо-востоке Сирии в районе города Камышлы после высадки американского десанта, сообщил РИА Новости местный военный источник.
"Несколько членов союзных сирийской армии сил пострадали в результате столкновений с американскими военными после того, как те осуществили высадку десанта в подконтрольной сирийской армии деревне Мулюк-Сарай к югу от Камышлы", - сказал собеседник.
"Американцы утверждают, что десант высадился с целью ликвидации одного из членов террористической группировки "Исламское государство"*. Но в итоге они убили обычного пастуха", - добавил источник.
По его словам, американские военные также похитили нескольких членов союзных сирийской армии сил.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
* Террористическая организация, запрещена в России.
3 октября, 22:12Война в СирииВКС России уничтожили объекты "ан-Нусры"* в Сирии