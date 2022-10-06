https://ria.ru/20221006/sertifikat-1821923476.html

Ветеринарный сертификат можно оформить на платформе "Мой экспорт"

Ветеринарный сертификат можно оформить на платформе "Мой экспорт" - РИА Новости, 06.10.2022

Ветеринарный сертификат можно оформить на платформе "Мой экспорт"

Заявку на оформление ветеринарного и фитосанитарного сертификатов теперь можно подать онлайн на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:03

2022-10-06T12:03

2022-10-06T12:04

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

россия

вероника никишина

экономика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Заявку на оформление ветеринарного и фитосанитарного сертификатов теперь можно подать онлайн на платформе "Мой экспорт", сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).Ветеринарный сертификат выдается на товары животного происхождения, животных, корма и кормовые добавки, удобрения, лекарства для ветеринарии. Фитосанитарный сертификат необходим при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и человека микроорганизмы. На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат, который выдается Россельхознадзором.Она добавила, что перевод обращения экспортера за оформлением сертификата в онлайн режим экономит не только время, но и бюджет. Это расходы на подготовку и отправку документов, командировочные расходы и прочее.Для того, чтобы оформить ветеринарный сертификат, пользователю платформы "Мой экспорт" необходимо загрузить необходимые для получения сертификата сведения в специальную форму. Они отправляются на проверку, которая занимает до 12 часов. В течение этого времени результат проверки приходит в личный кабинет пользователя. Если необходимо внести какие-либо корректировки, система об этом сообщит. Таким образом, экспортер может до осмотра продукции исправить все недочеты. Теперь компании для документарной проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска.При онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который он может показать на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр продукции, на нее выдадут ветеринарный сертификат.Если же компании необходимо онлайн обратиться за оформлением фитосанитарного сертификата, то ей сначала необходимо пройти все необходимые лабораторные испытания своей продукции. При этом документы с результатами исследований нет необходимости грузить на платформу "Мой экспорт", достаточно отправить сведения о них на проверку. Она занимает до двух дней. Кроме того, в "цифре" можно обратиться за оформлением и реэкспортного сертификата для вывоза продукции, которую импортировали ранее в Россию, а также на переоформление ранее выданного сертификата без каких-либо дополнительных проверок.При получении услуги работает принцип экстерриториальности. "Не важно, в каком месте находится экспортер, он может обратиться за получением сертификата в любое подразделение Россельхознадзора, которое удобно именно ему, чтобы прийти и забрать фитосанитарный сертификат", - отметили в РЭЦ.Цифровая платформа "Мой экспорт" предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна."Для использования платформы в полной мере, в том числе для получения сервисов по запросу фитосанитарного или ветеринарного сертификатов, необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись)", - заключили в центре.

https://ria.ru/20220914/kompensatsiya-1816705550.html

https://ria.ru/20220920/programma-1818229834.html

https://ria.ru/20220916/rets-1817299825.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), россия, вероника никишина, экономика