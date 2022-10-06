https://ria.ru/20221006/serbiya-1821963445.html
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему в ЕС о привлечении Сербии к антироссийским санкциям, заявила, что практика Евросоюза... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:49
2022-10-06T13:49
2022-10-06T13:49
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему в ЕС о привлечении Сербии к антироссийским санкциям, заявила, что практика Евросоюза навязывать решения оскорбительна и категорически неприемлема.Ряд участников саммита европейского политсообщества может поднять вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям ЕС, а также попросят пояснить причину, по которым Сербия это не сделала, сообщил ранее журналистам в Брюсселе источник."Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемую Евросоюзом практику навязывания другим государством решений, в формировании которых те не принимали участие", - сказала Захарова."Своими действиями Европейский Союз нарушает принципы устава ООН и Хельсинского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года", - напомнила Захарова.Она полагает, что подобные действия демонстрируют "потребительское отношение к кандидатам на вступление (в ЕС), считая отдельные регионы просто своим каким-то задним двором или крыльцом, я не знаю чем, какой частью своей архитектуры они их полагают и применяют к ним абсолютно неоколониальные замашки".
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html
https://ria.ru/20220929/serbiya-1820428199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мария захарова, сербия, россия, брюссель, оон, евросоюз
В мире, Мария Захарова, Сербия, Россия, Брюссель, ООН, Евросоюз
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
МИД о привлечении Сербии к санкциям: практика ЕС навязывать решения оскорбительна
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему в ЕС о привлечении Сербии к антироссийским санкциям, заявила, что практика Евросоюза навязывать решения оскорбительна и категорически неприемлема.
Ряд участников саммита европейского политсообщества может поднять вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям ЕС, а также попросят пояснить причину, по которым Сербия это не сделала, сообщил ранее журналистам в Брюсселе
источник.
"Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемую Евросоюзом практику навязывания другим государством решений, в формировании которых те не принимали участие", - сказала Захарова.
"Своими действиями Европейский Союз нарушает принципы устава ООН
и Хельсинского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
1975 года", - напомнила Захарова.
Она полагает, что подобные действия демонстрируют "потребительское отношение к кандидатам на вступление (в ЕС), считая отдельные регионы просто своим каким-то задним двором или крыльцом, я не знаю чем, какой частью своей архитектуры они их полагают и применяют к ним абсолютно неоколониальные замашки".