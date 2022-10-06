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В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям - РИА Новости, 06.10.2022
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В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям - РИА Новости, 06.10.2022
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему в ЕС о привлечении Сербии к антироссийским санкциям, заявила, что практика Евросоюза... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:49
2022-10-06T13:49
в мире
мария захарова
сербия
россия
брюссель
оон
евросоюз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему в ЕС о привлечении Сербии к антироссийским санкциям, заявила, что практика Евросоюза навязывать решения оскорбительна и категорически неприемлема.Ряд участников саммита европейского политсообщества может поднять вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям ЕС, а также попросят пояснить причину, по которым Сербия это не сделала, сообщил ранее журналистам в Брюсселе источник."Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемую Евросоюзом практику навязывания другим государством решений, в формировании которых те не принимали участие", - сказала Захарова."Своими действиями Европейский Союз нарушает принципы устава ООН и Хельсинского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года", - напомнила Захарова.Она полагает, что подобные действия демонстрируют "потребительское отношение к кандидатам на вступление (в ЕС), считая отдельные регионы просто своим каким-то задним двором или крыльцом, я не знаю чем, какой частью своей архитектуры они их полагают и применяют к ним абсолютно неоколониальные замашки".
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821929623.html
https://ria.ru/20220929/serbiya-1820428199.html
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в мире, мария захарова, сербия, россия, брюссель, оон, евросоюз
В мире, Мария Захарова, Сербия, Россия, Брюссель, ООН, Евросоюз
13:49 06.10.2022
 
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям

МИД о привлечении Сербии к санкциям: практика ЕС навязывать решения оскорбительна

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя тему в ЕС о привлечении Сербии к антироссийским санкциям, заявила, что практика Евросоюза навязывать решения оскорбительна и категорически неприемлема.
Ряд участников саммита европейского политсообщества может поднять вопрос присоединения Сербии к антироссийским санкциям ЕС, а также попросят пояснить причину, по которым Сербия это не сделала, сообщил ранее журналистам в Брюсселе источник.
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"Мы считаем оскорбительной и категорически неприемлемой, применяемую Евросоюзом практику навязывания другим государством решений, в формировании которых те не принимали участие", - сказала Захарова.
"Своими действиями Европейский Союз нарушает принципы устава ООН и Хельсинского заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 года", - напомнила Захарова.
Она полагает, что подобные действия демонстрируют "потребительское отношение к кандидатам на вступление (в ЕС), считая отдельные регионы просто своим каким-то задним двором или крыльцом, я не знаю чем, какой частью своей архитектуры они их полагают и применяют к ним абсолютно неоколониальные замашки".
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В миреМария ЗахароваСербияРоссияБрюссельООНЕвросоюз
 
 
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