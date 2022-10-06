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США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS - РИА Новости, 06.10.2022
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США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS
США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS - РИА Новости, 06.10.2022
США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3 миллиардов... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T23:06
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сша
министерство обороны сша
кувейт
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3 миллиардов долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности при министерстве обороны США.Как следует из заявления, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу властям Кувейта "национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны средней дальности и сопутствующего оборудования на сумму в 3 миллиарда долларов".Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
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сша, министерство обороны сша, кувейт, в мире, государственный департамент сша, нато
США, Министерство обороны США, Кувейт, В мире, Государственный департамент США, НАТО
23:06 06.10.2022 (обновлено: 23:14 06.10.2022)
 
США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS

США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS на три миллиарда долларов

© Фото : KongsbergПередвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Kongsberg
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3 миллиардов долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности при министерстве обороны США.
Как следует из заявления, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу властям Кувейта "национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны средней дальности и сопутствующего оборудования на сумму в 3 миллиарда долларов".
"Предполагаемая сделка по продаже будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США путем поддержки важного союзника вне блока НАТО, который играет важную роль в поддержании политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
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