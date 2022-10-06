https://ria.ru/20221006/sdelka-1822104093.html

США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS

США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS - РИА Новости, 06.10.2022

США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS

Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3 миллиардов... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T23:06

2022-10-06T23:06

2022-10-06T23:14

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ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3 миллиардов долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности при министерстве обороны США.Как следует из заявления, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу властям Кувейта "национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны средней дальности и сопутствующего оборудования на сумму в 3 миллиарда долларов".Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.

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сша, министерство обороны сша, кувейт, в мире, государственный департамент сша, нато