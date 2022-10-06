23:06 06.10.2022 (обновлено: 23:14 06.10.2022)
США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS
США одобрили возможную сделку по продаже Кувейту ЗРК NASAMS на три миллиарда долларов
Передвижной зенитный ракетный комплекс NASAMS. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 окт – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Кувейту зенитно-ракетных комплексов NASAMS и сопутствующего оборудования на сумму порядка 3 миллиардов долларов, заявило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности при министерстве обороны США.
Как следует из заявления, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу властям Кувейта "национальной усовершенствованной зенитно-ракетной системы противовоздушной обороны средней дальности и сопутствующего оборудования на сумму в 3 миллиарда долларов".
"Предполагаемая сделка по продаже будет способствовать целям внешней политики и национальной безопасности США путем поддержки важного союзника вне блока НАТО, который играет важную роль в поддержании политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке", - отмечается в документе.
Американская администрация уже официально уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа теперь есть месяц на то, чтобы рассмотреть потенциальную сделку и принять решение о ее возможном блокировании.
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