https://ria.ru/20221006/sarkofag-1822054257.html

В Египте обнаружили саркофаг казначея фараона Рамзеса II

В Египте обнаружили саркофаг казначея фараона Рамзеса II - РИА Новости, 06.10.2022

В Египте обнаружили саркофаг казначея фараона Рамзеса II

Археолог Ола Эль-Агизи обнаружила гранитный саркофаг казначея Рамзеса II Птах-М-Виа, пишет Artnet. Находка была сделана в некрополе Саккара, расположенном в 20... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:44

2022-10-06T18:44

2022-10-06T18:44

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Археолог Ола Эль-Агизи обнаружила гранитный саркофаг казначея Рамзеса II Птах-М-Виа, пишет Artnet. Находка была сделана в некрополе Саккара, расположенном в 20 милях (32 километрах) от Каира.Профессор работает на раскопках в этом районе с 2005 года. В 2021-м группа исследователей под ее управлением наткнулась на гробницу вельможи. А недавно ее команда заметила вертикальную шахту в усыпальнице. Потребовалась неделя, чтобы расчистить туннель. После этого Эль-Агизи спустилась по нему на лебедке и увидела саркофаг.Его крыша была сломана, и тела в нем не было. Но, несмотря на то, что мумия пропала, ученые все равно могут получить ценную информацию благодаря этой находке. Например, они обнаружили эмблемы богини неба Нут, которые указывают на близость Птах-М-Виа к фараону. Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550—1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.

https://ria.ru/20220923/archaeology-1819014832.html

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древний египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, египет, археология, древний египет