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В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II - РИА Новости, 04.11.2021
В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
В Египте найдена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает ARTnews. РИА Новости, 04.11.2021
2021-11-04T03:08
2021-11-04T03:08
2021-11-04T03:08
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. В Египте найдена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает ARTnews. Чиновник также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.Гробницу обнаружили археологи Каирского университета в ходе раскопок в Саккаре, некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей. На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился. Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты. Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550—1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.
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египет, археология, новости культуры, каир (город), новости - туризм, древний египет
В Египте найдена гробница казначея Рамзеса II
В Египте найдена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
В Египте найдена гробница Птах-М-Виа, казначея Рамзеса II, сообщает
ARTnews.
Чиновник также носил титул царского писца и отвечал за жертвоприношения в фиванском храме Рамзеса II.
Гробницу обнаружили археологи Каирского университета в ходе раскопок в Саккаре, некрополе, находящемся в 25 километрах к югу от Каира. Свое название комплекс захоронений получил от имени бога плодородия и покровителя мертвых Сокара. Он изображался в виде мумии с головой сокола или самой птицей.
На стенах усыпальницы сохранились иероглифы и рисунки, изображающие теленка, которого несут на заклание. Также там было найдено несколько каменных блоков. Ученые предполагают, что они могли поддерживать потолок постройки, который со временем провалился.
Раскопки все еще продолжаются и, вероятно, в гробнице будут и дальше обнаруживать интересные артефакты.
Рамзес II правил в XIII веке до нашей эры, в период Нового Царства (1550—1069 годы до н. э.). В то время Древний Египет был на пике своего могущества.