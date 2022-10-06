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СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022
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СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций
СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022
СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций
Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:25
2022-10-06T18:25
бельгия
совет ес
евросоюз
россия
новолипецкий металлургический комбинат
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского сталелитейного сектора, опасаясь негативных последствий для своей промышленности, пишет бельгийское издание LeSoir.В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. Подробности новых ограничений станут известны позже - после публикации документов в Официальном журнале ЕС."По данным информированных источников, Бельгия по настоянию Валлонского региона выразила озабоченность новыми ограничениями на торговлю российской сталью в ходе дискуссий на общеевропейском уровне", - указывает издание.В частности, Бельгия призывала обеспечить переходный период для европейских компаний.Газета приводит слова депутата бельгийского парламента от Соцпартии Андре Флао, который выразил опасения, что новые санкции против России создадут риск закрытия заводов в Бельгии. "Принятие восьмого пакета санкций, очевидно, в Бельгии затронет непосредственно два завода НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере", - приводит издание слова депутата.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822041261.html
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бельгия, совет ес, евросоюз, россия, новолипецкий металлургический комбинат, санкции в отношении россии
Бельгия, Совет ЕС, Евросоюз, Россия, Новолипецкий металлургический комбинат, Санкции в отношении России
18:25 06.10.2022
 
СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций

LeSoir: Бельгия ждет негативных последствий для промышленности из-за санкций против России

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаг Бельгии
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского сталелитейного сектора, опасаясь негативных последствий для своей промышленности, пишет бельгийское издание LeSoir.
В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. Подробности новых ограничений станут известны позже - после публикации документов в Официальном журнале ЕС.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 17:45
Евросоюз официально опубликовал новый пакет санкций против России
"По данным информированных источников, Бельгия по настоянию Валлонского региона выразила озабоченность новыми ограничениями на торговлю российской сталью в ходе дискуссий на общеевропейском уровне", - указывает издание.
В частности, Бельгия призывала обеспечить переходный период для европейских компаний.
Газета приводит слова депутата бельгийского парламента от Соцпартии Андре Флао, который выразил опасения, что новые санкции против России создадут риск закрытия заводов в Бельгии. "Принятие восьмого пакета санкций, очевидно, в Бельгии затронет непосредственно два завода НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере", - приводит издание слова депутата.
Девушка голосует на референдуме о присоединении Донецкой народной республики к России на избирательном участке в посольстве ДНР в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
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