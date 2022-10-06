https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822051302.html

СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций

СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 06.10.2022

СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций

Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:25

2022-10-06T18:25

2022-10-06T18:25

бельгия

совет ес

евросоюз

россия

новолипецкий металлургический комбинат

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Бельгия в ходе дискуссий на европейском уровне по поводу новых антироссийских санкций выражала озабоченность введением ограничительных мер против российского сталелитейного сектора, опасаясь негативных последствий для своей промышленности, пишет бельгийское издание LeSoir.В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. Подробности новых ограничений станут известны позже - после публикации документов в Официальном журнале ЕС."По данным информированных источников, Бельгия по настоянию Валлонского региона выразила озабоченность новыми ограничениями на торговлю российской сталью в ходе дискуссий на общеевропейском уровне", - указывает издание.В частности, Бельгия призывала обеспечить переходный период для европейских компаний.Газета приводит слова депутата бельгийского парламента от Соцпартии Андре Флао, который выразил опасения, что новые санкции против России создадут риск закрытия заводов в Бельгии. "Принятие восьмого пакета санкций, очевидно, в Бельгии затронет непосредственно два завода НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере", - приводит издание слова депутата.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822041261.html

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

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бельгия, совет ес, евросоюз, россия, новолипецкий металлургический комбинат, санкции в отношении россии