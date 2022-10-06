Рейтинг@Mail.ru
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822048426.html
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков - РИА Новости, 06.10.2022
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков
Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:12
2022-10-06T18:19
евросоюз
элла памфилова
санкции в отношении россии
санкции
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751476649_0:208:3014:1903_1920x0_80_0_0_daba430161ec145dccb51d6b62fcdda5.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков", - сказала Памфилова.Ранее в четверг стало известно, что Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ. ЕС ввел эти санкции из-за их участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу присоединения к России.
https://ria.ru/20221006/kalashnikov-1822045119.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/17/1751476649_335:0:3014:2009_1920x0_80_0_0_4360fa22a9a9be95ae5056fb6c54cec8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, элла памфилова, санкции в отношении россии, санкции, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Евросоюз, Элла Памфилова, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
18:12 06.10.2022 (обновлено: 18:19 06.10.2022)
 
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков

Памфилова о включении себя в список санкций ЕС: ничтожный повод от ничтожных политиков

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков", - сказала Памфилова.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
17:56
Президент концерна "Калашников" попал под санкции Евросоюза
Ранее в четверг стало известно, что Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ. ЕС ввел эти санкции из-за их участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу присоединения к России.
 
ЕвросоюзЭлла ПамфиловаСанкции в отношении РоссииСанкцииРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала