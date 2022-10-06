https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822048426.html

Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков

Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков - РИА Новости, 06.10.2022

Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков

Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:12

2022-10-06T18:12

2022-10-06T18:19

евросоюз

элла памфилова

санкции в отношении россии

санкции

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков", - сказала Памфилова.Ранее в четверг стало известно, что Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ. ЕС ввел эти санкции из-за их участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу присоединения к России.

https://ria.ru/20221006/kalashnikov-1822045119.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евросоюз, элла памфилова, санкции в отношении россии, санкции, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика