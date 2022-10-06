https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822048426.html
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков - РИА Новости, 06.10.2022
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков
Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:12
2022-10-06T18:12
2022-10-06T18:19
евросоюз
элла памфилова
санкции в отношении россии
санкции
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Включение в санкционный список Евросоюза - это ничтожный повод от ничтожных политиков, заявила РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова."Для меня это не имеет абсолютно никакого значения, поскольку это совершенно ничтожный повод от ничтожных политиков", - сказала Памфилова.Ранее в четверг стало известно, что Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ. ЕС ввел эти санкции из-за их участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вопросу присоединения к России.
https://ria.ru/20221006/kalashnikov-1822045119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Евросоюз, Элла Памфилова, Санкции в отношении России, Санкции, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
18:12 06.10.2022 (обновлено: 18:19 06.10.2022)
Памфилова назвала санкции ЕС ничтожным поводом от ничтожных политиков
Памфилова о включении себя в список санкций ЕС: ничтожный повод от ничтожных политиков