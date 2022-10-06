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ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства - РИА Новости, 06.10.2022
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ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства
Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:00
2022-10-06T18:11
виталий хоценко
донецкая народная республика
евросоюз
херсонская область
санкции в отношении россии
россия
в мире
сергей елисеев
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в опубликованном в четверг документе.Евросоюз обвиняет в "поддержке" политики, которая якобы ставит под угрозу "территориальную целостность Украины".
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донецкая народная республика
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виталий хоценко, донецкая народная республика, евросоюз, херсонская область , санкции в отношении россии, россия, в мире, сергей елисеев
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Херсонская область , Санкции в отношении России, Россия, В мире, Сергей Елисеев
18:00 06.10.2022 (обновлено: 18:11 06.10.2022)
 
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства

ЕС ввел санкции против премьера ДНР Хоценко и херсонского главы правительства Елисеева

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПремьер ДНР Виталий Хоценко
Премьер ДНР Виталий Хоценко - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Премьер ДНР Виталий Хоценко. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в опубликованном в четверг документе.
Евросоюз обвиняет в "поддержке" политики, которая якобы ставит под угрозу "территориальную целостность Украины".
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 15:47
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России
 
Виталий ХоценкоДонецкая Народная РеспубликаЕвросоюзХерсонская областьСанкции в отношении РоссииРоссияВ миреСергей Елисеев
 
 
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