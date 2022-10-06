https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822046475.html
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства
Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:00
2022-10-06T18:00
2022-10-06T18:11
виталий хоценко
донецкая народная республика
евросоюз
херсонская область
санкции в отношении россии
россия
в мире
сергей елисеев
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в опубликованном в четверг документе.Евросоюз обвиняет в "поддержке" политики, которая якобы ставит под угрозу "территориальную целостность Украины".
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821996399.html
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виталий хоценко, донецкая народная республика, евросоюз, херсонская область , санкции в отношении россии, россия, в мире, сергей елисеев
Виталий Хоценко, Донецкая Народная Республика, Евросоюз, Херсонская область , Санкции в отношении России, Россия, В мире, Сергей Елисеев
18:00 06.10.2022 (обновлено: 18:11 06.10.2022)
ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства
ЕС ввел санкции против премьера ДНР Хоценко и херсонского главы правительства Елисеева