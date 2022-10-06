https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822046475.html

ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства

ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства - РИА Новости, 06.10.2022

ЕС ввел санкции против премьера ДНР и херсонского главы правительства

Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T18:00

2022-10-06T18:00

2022-10-06T18:11

виталий хоценко

донецкая народная республика

евросоюз

херсонская область

санкции в отношении россии

россия

в мире

сергей елисеев

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Премьер ДНР Виталий Хоценко и председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев вошли в новый список санкций против России, говорится в опубликованном в четверг документе.Евросоюз обвиняет в "поддержке" политики, которая якобы ставит под угрозу "территориальную целостность Украины".

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821996399.html

донецкая народная республика

херсонская область

россия

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виталий хоценко, донецкая народная республика, евросоюз, херсонская область , санкции в отношении россии, россия, в мире, сергей елисеев