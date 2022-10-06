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ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард" - РИА Новости, 06.10.2022
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ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард" - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"
Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:51
2022-10-06T18:46
экономика
россия
евросоюз
иркут (корпорация)
санкции
санкции в отношении россии
украина
европа
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС."Авангард" был включен в санкционный список Евросоюза, так как является "подрядчиком (министерства) обороны России, поставляющим оружие российским вооруженным силам", говорится в документе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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экономика, россия, евросоюз, иркут (корпорация), санкции, санкции в отношении россии, украина, европа
Экономика, Россия, Евросоюз, Иркут (корпорация), Санкции, Санкции в отношении России, Украина, Европа
17:51 06.10.2022 (обновлено: 18:46 06.10.2022)
 
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"

Корпорация "Иркут" и АО ММЗ Авангард включены в список санкций Евросоюза против России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкСтенд корпорации "Иркут"
Стенд корпорации Иркут - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стенд корпорации "Иркут" . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС.
"(Корпорация "Иркут" является) российским производителем воздушных судов, который поставляет российским вооруженным силам истребителей… Таким образом, корпорация "Иркут" ответственна за поддержку материально или финансово действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - сказано в документе.
"Авангард" был включен в санкционный список Евросоюза, так как является "подрядчиком (министерства) обороны России, поставляющим оружие российским вооруженным силам", говорится в документе.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзИркут (корпорация)СанкцииСанкции в отношении РоссииУкраинаЕвропа
 
 
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