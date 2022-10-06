https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822043741.html
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард" - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"
Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:51
2022-10-06T17:51
2022-10-06T18:46
экономика
россия
евросоюз
иркут (корпорация)
санкции
санкции в отношении россии
украина
европа
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС."Авангард" был включен в санкционный список Евросоюза, так как является "подрядчиком (министерства) обороны России, поставляющим оружие российским вооруженным силам", говорится в документе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042306.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, евросоюз, иркут (корпорация), санкции, санкции в отношении россии, украина, европа
Экономика, Россия, Евросоюз, Иркут (корпорация), Санкции, Санкции в отношении России, Украина, Европа
17:51 06.10.2022 (обновлено: 18:46 06.10.2022)
ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"
Корпорация "Иркут" и АО ММЗ Авангард включены в список санкций Евросоюза против России