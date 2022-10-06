https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822043741.html

ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"

ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард" - РИА Новости, 06.10.2022

ЕС ввел санкции против корпорации "Иркут" и АО ММЗ "Авангард"

Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:51

2022-10-06T17:51

2022-10-06T18:46

экономика

россия

евросоюз

иркут (корпорация)

санкции

санкции в отношении россии

украина

европа

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Евросоюз ввел санкции против корпорации "Иркут" и акционерного общества "Московский машиностроительный завод "Авангард", говорится в сообщении, опубликованном в четверг в официальном журнале ЕС."Авангард" был включен в санкционный список Евросоюза, так как является "подрядчиком (министерства) обороны России, поставляющим оружие российским вооруженным силам", говорится в документе.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за ситуации на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042306.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

экономика, россия, евросоюз, иркут (корпорация), санкции, санкции в отношении россии, украина, европа