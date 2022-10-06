Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз ввел санкции против российских артистов - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042958.html
Евросоюз ввел санкции против российских артистов
Евросоюз ввел санкции против российских артистов - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз ввел санкции против российских артистов
Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:48
2022-10-06T18:06
юлия чичерина
россия
евросоюз
олег газманов
николай расторгуев
санкции в отношении россии
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Расширенные списки индивидуальных санкций будут действовать с момента публикации.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юлия чичерина, россия, евросоюз, олег газманов, николай расторгуев, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Юлия Чичерина, Россия, Евросоюз, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
17:48 06.10.2022 (обновлено: 18:06 06.10.2022)
 
Евросоюз ввел санкции против российских артистов

Евросоюз ввел персональные санкции против музыкантов Чичериной, Расторгуева и Газманова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.
ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Расширенные списки индивидуальных санкций будут действовать с момента публикации.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 17:24
Премьер Эстонии признала сокращение возможностей ЕС для давления на Россию
 
Юлия ЧичеринаРоссияЕвросоюзОлег ГазмановНиколай РасторгуевСанкции в отношении РоссииСанкцииВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала