https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042958.html
Евросоюз ввел санкции против российских артистов
Евросоюз ввел санкции против российских артистов - РИА Новости, 06.10.2022
Евросоюз ввел санкции против российских артистов
Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:48
2022-10-06T17:48
2022-10-06T18:06
юлия чичерина
россия
евросоюз
олег газманов
николай расторгуев
санкции в отношении россии
санкции
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Расширенные списки индивидуальных санкций будут действовать с момента публикации.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юлия чичерина, россия, евросоюз, олег газманов, николай расторгуев, санкции в отношении россии, санкции, в мире
Юлия Чичерина, Россия, Евросоюз, Олег Газманов, Николай Расторгуев, Санкции в отношении России, Санкции, В мире
17:48 06.10.2022 (обновлено: 18:06 06.10.2022)
Евросоюз ввел санкции против российских артистов
Евросоюз ввел персональные санкции против музыкантов Чичериной, Расторгуева и Газманова