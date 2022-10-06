https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042958.html

Евросоюз ввел санкции против российских артистов

Евросоюз ввел санкции против российских артистов - РИА Новости, 06.10.2022

Евросоюз ввел санкции против российских артистов

Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:48

2022-10-06T17:48

2022-10-06T18:06

юлия чичерина

россия

евросоюз

олег газманов

николай расторгуев

санкции в отношении россии

санкции

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Музыканты Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов включены в персональные санкции ЕС против России, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций. Расширенные списки индивидуальных санкций будут действовать с момента публикации.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822031061.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

юлия чичерина, россия, евросоюз, олег газманов, николай расторгуев, санкции в отношении россии, санкции, в мире