https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042459.html
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС
Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:47
2022-10-06T17:47
2022-10-06T18:46
россия
евросоюз
элла памфилова
санкции
санкции в отношении россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг документа.ЕС ввел санкции против них из-за участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
https://ria.ru/20221006/dugin-1822042119.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, элла памфилова, санкции, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Евросоюз, Элла Памфилова, Санкции, Санкции в отношении России, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
17:47 06.10.2022 (обновлено: 18:46 06.10.2022)
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС
ЦИК России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список антироссийских санкций ЕС