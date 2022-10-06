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ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
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ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС
Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:47
2022-10-06T18:46
россия
евросоюз
элла памфилова
санкции
санкции в отношении россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг документа.ЕС ввел санкции против них из-за участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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россия, евросоюз, элла памфилова, санкции, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, луганская народная республика
Россия, Евросоюз, Элла Памфилова, Санкции, Санкции в отношении России, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
17:47 06.10.2022 (обновлено: 18:46 06.10.2022)
 
ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС

ЦИК России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список антироссийских санкций ЕС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг документа.
ЕС ввел санкции против них из-за участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 17:46
Александра Дугина включили в персональный список санкций ЕС
 
РоссияЕвросоюзЭлла ПамфиловаСанкцииСанкции в отношении РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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