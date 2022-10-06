https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822042459.html

ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС

ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 06.10.2022

ЦИК и Памфилова попали в новый список антироссийских санкций ЕС

Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:47

2022-10-06T17:47

2022-10-06T18:46

россия

евросоюз

элла памфилова

санкции

санкции в отношении россии

донецкая народная республика

луганская народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России и ее председатель Элла Памфилова вошли в новый список санкций ЕС против РФ, следует из опубликованного в четверг документа.ЕС ввел санкции против них из-за участия в организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

https://ria.ru/20221006/dugin-1822042119.html

россия

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евросоюз, элла памфилова, санкции, санкции в отношении россии, донецкая народная республика, луганская народная республика