https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822037865.html

Власти Херсонской области прокомментировали введение санкций со стороны ЕС

Власти Херсонской области прокомментировали введение санкций со стороны ЕС - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Херсонской области прокомментировали введение санкций со стороны ЕС

Распространение санкций Евросоюза на Херсонскую область отражает бессилие чиновников Брюсселя, заявила РИА Новости зампред правительства Херсонской области... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:36

2022-10-06T17:36

2022-10-06T17:36

в мире

екатерина губарева

херсонская область

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

экономика

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ХЕРСОН, 6 окт – РИА Новости. Распространение санкций Евросоюза на Херсонскую область отражает бессилие чиновников Брюсселя, заявила РИА Новости зампред правительства Херсонской области Екатерина Губарева.Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против РФ распространил действие ограничений в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик на Запорожскую и Херсонскую области, жители которых на референдумах высказались за вхождение регионов в состав России."Распространение санкций Евросоюза на Херсонскую область весьма комично по своей сути и отражает только бессилие чиновников Брюсселя. Жители Херсона и области, отдавшие свои голоса на референдуме за объединение с Россией, по сути, голосовали против европейского вектора Украины. Поэтому распространение ограничений восьмого пакета санкций на наш регион всего лишь еще одна бесплодная попытка Евросоюза отомстить херсонцам за сделанный ими выбор", - сказала Губарева.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821996399.html

херсонская область

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в мире, екатерина губарева, херсонская область , евросоюз, санкции в отношении россии, россия, экономика