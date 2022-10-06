https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822002416.html
Новак прокомментировал поведение Siemens
Новак прокомментировал поведение Siemens - РИА Новости, 06.10.2022
Новак прокомментировал поведение Siemens
Партнеры России в Евросоюзе запутались в собственных санкционных ограничениях и сами создали проблемы, не позволяющие вернуть турбины Siemens для "Северного... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:05
2022-10-06T16:05
2022-10-06T16:05
экономика
александр новак
россия
siemens
газпром
северный поток
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Партнеры России в Евросоюзе запутались в собственных санкционных ограничениях и сами создали проблемы, не позволяющие вернуть турбины Siemens для "Северного потока", считает вице-премьер России Александр Новак."Я это оцениваю, что наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях, и юридических действиях и последствиях. Это привело к тому, что они сами создали себе проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает поведение Siemens."Они должны разобраться, вернуться к нормальной правовой базе, юридической, и это позволит нормально работать коммерческому проекту", - добавил он.С середины июня 2022 года "Северный поток" стал работать с ограничениями, а с конца июля – всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу магистрали обеспечивала только одна турбина.С конца августа 2022 года поставки газа по "Северному потоку" были остановлены. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".
https://ria.ru/20220922/turbiny-1818578599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, александр новак, россия, siemens, газпром, северный поток
Экономика, Александр Новак, Россия, Siemens, Газпром, Северный поток
Новак прокомментировал поведение Siemens
Вице-премьер Новак о поведении Siemens: коллеги запутались в своих санкциях
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Партнеры России в Евросоюзе запутались в собственных санкционных ограничениях и сами создали проблемы, не позволяющие вернуть турбины Siemens для "Северного потока", считает вице-премьер России Александр Новак.
"Я это оцениваю, что наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях, и юридических действиях и последствиях. Это привело к тому, что они сами создали себе проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает поведение Siemens.
"Они должны разобраться, вернуться к нормальной правовой базе, юридической, и это позволит нормально работать коммерческому проекту", - добавил он.
С середины июня 2022 года "Северный поток" стал работать с ограничениями, а с конца июля – всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу магистрали обеспечивала только одна турбина.
С конца августа 2022 года поставки газа по "Северному потоку" были остановлены. "Газпром
" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".