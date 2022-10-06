https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822002416.html

Новак прокомментировал поведение Siemens

Новак прокомментировал поведение Siemens - РИА Новости, 06.10.2022

Новак прокомментировал поведение Siemens

Партнеры России в Евросоюзе запутались в собственных санкционных ограничениях и сами создали проблемы, не позволяющие вернуть турбины Siemens для "Северного... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:05

2022-10-06T16:05

2022-10-06T16:05

экономика

александр новак

россия

siemens

газпром

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151089/43/1510894397_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_12bc5488a6a8ebcde433679503d70d80.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Партнеры России в Евросоюзе запутались в собственных санкционных ограничениях и сами создали проблемы, не позволяющие вернуть турбины Siemens для "Северного потока", считает вице-премьер России Александр Новак."Я это оцениваю, что наши коллеги запутались в своих санкционных ограничениях, и юридических действиях и последствиях. Это привело к тому, что они сами создали себе проблемы, связанные с невозможностью возврата турбин в существующих правовых нормах, которые они понапринимали в рамках введения санкций", - сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос о том, как он оценивает поведение Siemens."Они должны разобраться, вернуться к нормальной правовой базе, юридической, и это позволит нормально работать коммерческому проекту", - добавил он.С середины июня 2022 года "Северный поток" стал работать с ограничениями, а с конца июля – всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Работу магистрали обеспечивала только одна турбина.С конца августа 2022 года поставки газа по "Северному потоку" были остановлены. "Газпром" объяснил это выявленными неисправностями на единственном работавшем газоперекачивающем агрегате компрессорной станции "Портовая".

https://ria.ru/20220922/turbiny-1818578599.html

https://ria.ru/20220916/turbiny-1817421856.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, александр новак, россия, siemens, газпром, северный поток