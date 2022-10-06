https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821996399.html
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России - РИА Новости, 06.10.2022
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России
В новый пакет санкций ЕС включены представители оборонного сектора РФ и организаторы референдумов в регионах, которые вошли в состав России, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:47
2022-10-06T15:47
2022-10-06T15:48
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
нидерланды
в мире
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ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. В новый пакет санкций ЕС включены представители оборонного сектора РФ и организаторы референдумов в регионах, которые вошли в состав России, говорится в заявлении кабмина Нидерландов.В четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России."В новый санкционный список ЕС включены новые физические и юридические лица. Среди них - представители российского оборонного сектора и лица, которые занимались организацией фальшивых референдумов", - говорится в заявлении, распространенном голландским правительством в четверг.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, нидерланды, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Нидерланды, В мире
15:47 06.10.2022 (обновлено: 15:48 06.10.2022)
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России
Под санкции ЕС попали представители оборонного сектора России и организаторы референдумов