Рейтинг@Mail.ru
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821996399.html
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России - РИА Новости, 06.10.2022
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России
В новый пакет санкций ЕС включены представители оборонного сектора РФ и организаторы референдумов в регионах, которые вошли в состав России, говорится в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:47
2022-10-06T15:48
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
украина
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_0:166:3049:1881_1920x0_80_0_0_7e80af99c5dba784482503fa70cc2cc0.jpg
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. В новый пакет санкций ЕС включены представители оборонного сектора РФ и организаторы референдумов в регионах, которые вошли в состав России, говорится в заявлении кабмина Нидерландов.В четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России."В новый санкционный список ЕС включены новые физические и юридические лица. Среди них - представители российского оборонного сектора и лица, которые занимались организацией фальшивых референдумов", - говорится в заявлении, распространенном голландским правительством в четверг.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
россия
украина
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812876471_160:0:2889:2047_1920x0_80_0_0_024db6ca717d8afc413c9851f6ecda8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, санкции в отношении россии, украина, нидерланды, в мире
Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Украина, Нидерланды, В мире
15:47 06.10.2022 (обновлено: 15:48 06.10.2022)
 
Под новые санкции ЕС попали представители оборонного сектора России

Под санкции ЕС попали представители оборонного сектора России и организаторы референдумов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 6 окт - РИА Новости. В новый пакет санкций ЕС включены представители оборонного сектора РФ и организаторы референдумов в регионах, которые вошли в состав России, говорится в заявлении кабмина Нидерландов.
В четверг Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России.
"В новый санкционный список ЕС включены новые физические и юридические лица. Среди них - представители российского оборонного сектора и лица, которые занимались организацией фальшивых референдумов", - говорится в заявлении, распространенном голландским правительством в четверг.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:41
ЕС распространил санкции на Запорожскую и Херсонскую области
 
РоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииУкраинаНидерландыВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала