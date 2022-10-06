https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821924858.html
ЕС принял восьмой пакет санкций против России
ЕС принял восьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 06.10.2022
ЕС принял восьмой пакет санкций против России
Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Об этом говорится в заявлении Европейской... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:07
2022-10-06T12:07
2022-10-06T12:41
евросоюз
санкции в отношении россии
россия
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, опубликованном на ее сайте.Среди рестрикций указаны:Объем ограничений оценивается примерно в семь миллиардов евро.Европейцам также запрещено занимать любые должности "в органах управления юридических лиц, организаций или структур, принадлежащих российскому государству или находящихся под его контролем".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя возможное введение потолка цен для российских энергоресурсов, Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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евросоюз, санкции в отношении россии, россия
Евросоюз, Санкции в отношении России, Россия
12:07 06.10.2022 (обновлено: 12:41 06.10.2022)
ЕС принял восьмой пакет санкций против России
Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, опубликованном на ее сайте.
Среди рестрикций указаны:
—запрет на транспортировку нефти третьим странам по морю по цене выше потолка (пока не установлен) с декабря и нефтепродуктов — с февраля 2023 года;
—ограничения на ввоз готовой продукции из стали, техники, транспортных средств, химикатов и материалов для производства ювелирных изделий не из золота;
—запрет на экспорт в Россию электронных компонентов, пригодных для создания оружия, и технических изделий, используемых в авиации;
—запрет на оказание консалтинговых, юридических и IT-услуг российским компаниям;
—запрет на предоставление криптовалютных онлайн-кошельков для российских физических и юридических лиц независимо от размера депозита;
—расширение персональных санкций (фигуранты пока не перечислены).
Объем ограничений оценивается примерно в семь миллиардов евро.
Европейцам также запрещено занимать любые должности "в органах управления юридических лиц, организаций или структур, принадлежащих российскому государству или находящихся под его контролем".
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины
, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
. Владимир Путин
ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Комментируя возможное введение потолка цен для российских энергоресурсов, Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.