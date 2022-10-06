https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821924858.html

ЕС принял восьмой пакет санкций против России

ЕС принял восьмой пакет санкций против России - РИА Новости, 06.10.2022

ЕС принял восьмой пакет санкций против России

Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Об этом говорится в заявлении Европейской... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:07

2022-10-06T12:07

2022-10-06T12:41

евросоюз

санкции в отношении россии

россия

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Евросоюз согласовал восьмой пакет антироссийских санкций, предусмотрены секторальные и персональные ограничения. Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии, опубликованном на ее сайте.Среди рестрикций указаны:Объем ограничений оценивается примерно в семь миллиардов евро.Европейцам также запрещено занимать любые должности "в органах управления юридических лиц, организаций или структур, принадлежащих российскому государству или находящихся под его контролем".Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.Комментируя возможное введение потолка цен для российских энергоресурсов, Путин заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.

https://ria.ru/20221005/neft-1821745308.html

россия

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

евросоюз, санкции в отношении россии, россия