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Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
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Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин
Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:58
2022-10-06T12:02
россия
михаил мишустин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума."Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер", - сказал Мишустин.Он отметил, что главная задача в таких условиях – защита интересов граждан, а также работа по обеспечению потребностей экономики."Будем и дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия применения антироссийских ограничительных мер. Совершенствовать действующие инструменты и разрабатывать дополнительные механизмы реагирования", - подчеркнул глава кабмина.
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россия, михаил мишустин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, В мире, Санкции в отношении России
11:58 06.10.2022 (обновлено: 12:02 06.10.2022)
 
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: власти исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума.
"Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер", - сказал Мишустин.
Он отметил, что главная задача в таких условиях – защита интересов граждан, а также работа по обеспечению потребностей экономики.
"Будем и дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия применения антироссийских ограничительных мер. Совершенствовать действующие инструменты и разрабатывать дополнительные механизмы реагирования", - подчеркнул глава кабмина.
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
10:51
Министр энергетики Украины призвал к санкциям против "Росатома"
 
РоссияМихаил МишустинВ миреСанкции в отношении России
 
 
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