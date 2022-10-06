https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821921733.html

Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин

Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022

Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин

Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:58

2022-10-06T11:58

2022-10-06T12:02

россия

михаил мишустин

в мире

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума."Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер", - сказал Мишустин.Он отметил, что главная задача в таких условиях – защита интересов граждан, а также работа по обеспечению потребностей экономики."Будем и дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия применения антироссийских ограничительных мер. Совершенствовать действующие инструменты и разрабатывать дополнительные механизмы реагирования", - подчеркнул глава кабмина.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821900387.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, михаил мишустин, в мире, санкции в отношении россии