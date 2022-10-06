https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821921733.html
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин - РИА Новости, 06.10.2022
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин
Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:58
2022-10-06T11:58
2022-10-06T12:02
россия
михаил мишустин
в мире
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Власти РФ исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер, будут дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая на пленарном заседании II Каспийского экономического форума."Мы исходим из того, что санкции будут носить долгосрочный характер", - сказал Мишустин.Он отметил, что главная задача в таких условиях – защита интересов граждан, а также работа по обеспечению потребностей экономики."Будем и дальше просчитывать возможные риски и смягчать последствия применения антироссийских ограничительных мер. Совершенствовать действующие инструменты и разрабатывать дополнительные механизмы реагирования", - подчеркнул глава кабмина.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1821900387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Михаил Мишустин, В мире, Санкции в отношении России
11:58 06.10.2022 (обновлено: 12:02 06.10.2022)
Власти исходят из того, что санкции будут долгосрочными, заявил Мишустин
Премьер Мишустин: власти исходят из того, что санкции будут носить долгосрочный характер